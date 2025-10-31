Se resbaló Renzo Garcés y lo pagó Alianza Lima: así fue el gol de Bernardo Cuesta para el 1-0 de Melgar

Bernardo Cuesta anotó el 1-0 para Melgar ante Alianza Lima en el duelo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. El histórico goleador del ‘Dominó’ aprovechó un resbalón de Renzo Garcés y una buena asistencia de Jhonny Vidales para anotar el primer tanto del partido.

Al minuto 33 del primer tiempo, tras un recupero en campo propio, un pase de Nicolás Quagliata encontró con ventaja a Jhonny Vidales. Parecía que el balón era de Renzo Garcés, pero se resbaló y lo terminó pagando Alianza Lima. En vez de definir, se la pasó a Bernardo Cuesta para el 1-0 de Melgar.

Tras una importante sequía debido a su larga lesión y a varios partidos sin convertir desde su regreso a las canchas, Bernardo Cuesta empieza a encontrarse con el gol en Melgar. Con éste, ya son 4 anotaciones para el goleador, quien le había anotado a Los Chankas, Comerciantes Unidos y, en la fecha anterior, a Sport Huancayo.

Una desgracia para Renzo Garcés ese resbalón en defensa. Ha sido una constante durante todo el primer tiempo que los jugadores sufran de resbalos. Para el defensor fue en el peor momento, ya que posibilitó el tanto del experimentado atacante ‘dominó’.

Alianza Lima rescató un empate sobre el final

Tal como pasó en el primer tiempo, Melgar lo tuvo ganando sobre el final, pero Alianza Lima llegó al empate. Primero, Matías Lazo había adelantado al equipo de Juan Reynoso a los 27 minutos del complemento, luego de una jugada detenida.

Sin embargo, el ‘Dominó’ no lo aguantó. Tras un par de malas salidas de Carlos Cáceda, finalmente, Renzo Garcés marcó el gol agónico para un 2-2 que, para Alianza Lima, es un sabor muy agridulce.

Es que la pelea por el segundo lugar de la tabla Acumulada 2025 le hace perder terreno ante Sporting Cristal y ni hablar ante Cusco FC. Ambos equipos deben jugar tanto el sábado como el domingo, respectivamente, y si se suman complicarán a los dirigidos por Néstor Gorosito.

