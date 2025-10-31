Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: minuto a minuto

'Blanquiazules' y 'Rojinegros' se enfrentan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva y a continuación disfrutarás del minuto a minuto.

¡Así fue el último entrenamiento de Melgar!

Antes de viajar a Lima, los dirigidos por Juan Reynoso ultimaron detalles para el duelo de hoy ante Alianza Lima.

¡Los convocados de Alianza Lima!

Néstor Gorosito tendrá disponibles a los siguientes jugadores para enfrentar a FBC Melgar.

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. FBC Melgar!

Alianza Lima y FBC Melgar se enfrentan esta noche en Matute por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. A continuación, podrás seguir las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Renato Pérez

Alianza Lima vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2025.
© Composición BOLAVIP.Alianza Lima vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima enfrentará a FBC Melgar el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. En el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, íntimos y arequipeños medirán fuerzas siendo uno de los condimentos más importantes de la jornada el hecho de que Juan Reynoso volverá al lugar que alguna vez fue su casa durante tanto tiempo en su etapa de futbolista.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche, Alianza Lima derrotó 1-2 a Sport Huancayo, venció 3-1 a Sport Boys, perdió 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco y ganó 2-1 frente a Atlético Grau de Piura. Por otro lado, FBC Melgar ganó 2-0 ante Sport Huancayo, perdió 1-0 contra Sport Boys, derrotó 2-0 a Cienciano en Arequipa y empató 1-1 con Comerciantes Unidos.

Hora y dónde ver Alianza Lima vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Alianza Lima vs. FBC Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy a las 20:00 hora local y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. La transmisión estará a cargo de las señales oficiales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, a continuación podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Alianza Lima vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2025!

Renato Pérez
