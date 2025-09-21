Se hizo esperar, pero finalmente, llegó el gol que tanto necesitaba Bernardo Cuesta. Tras 379 días y una lesión ligamentaria y meniscal de su rodilla derecha, el delantero de FBC Melgar anotó en la goleada 6-1 ante Los Chankas por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.

Melgar fue muy superior que Chankas en Arequipa y ya en el primer tiempo lo ganaba por 3-0. Eso le permitió a Juan Reynoso meter varios cambios para guardar futbolistas y, entre ellos, ingresó Bernardo Cuesta. Y aprovechó la oportunidad, así como el momento del partido.

Al minuto 12 del segundo tiempo, Cuesta rompió con la mala racha y marcó el 4-0 parcial de su equipo. Había vuelto a jugar por Liga 1 en junio de este año, luego de haber estado casi un año fuera de las canchas por la rotura de ligamentos y de meniscos de su rodilla derecha. Desde entonces, no había vuelto al gol, pese a que disputó muchos partidos.

De hecho, cuando volvió a jugar en los rojinegros por Liga 1 se ganó la titularidad a base de esfuerzo y dedicación que por goles. Su experiencia dentro del campo trató de ser útil, primero, a Walter Ribonetto. Sin embargo, con su salida, Cuesta perdió la titularidad con Juan Reynoso.

Sin embargo, este gol puede cambiar rotundamente su confianza de ahora en más. Por lo pronto, Percy Liza, quien fue titular en esta goleada ante Chankas, no anotó goles, a diferencia de Bernardo Cuesta. Esta lucha por ser el centrodelantero titular será clave de ahora en más.

