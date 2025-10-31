Tras el empate de Melgar ante Alianza Lima, así quedó la tabla de posiciones del Clausura y la Acumulada 2025

El inicio de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 tuvo un partidazo en Matute. FBC Melgar estuvo cerca de dar el golpe, pero Alianza Lima llegó al empate 2-2 sobre el final para rescatar un punto para los ‘Blanquiazules’ y seguir en la pelea por el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Acumulada 2025. La lucha por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026 está al rojo vivo.
Alianza Lima debía seguir por la senda del triunfo para complicar a Cusco FC en esta jornada, donde debe jugar ante Alianza Universidad el próximo domingo. Ante Melgar, no hizo un buen partido, pero logró un empate agónico sobre el final por los fallos en la última jugada de Carlos Cáceda y la defensa.
El ‘Dominó’ lo empezó ganando con el gol de Bernardo Cuesta, pero Paolo Guerrero, con fortuna tras un penal atajado por Carlos Cáceda, lo empató antes del final del primer tiempo. En el complemento, Matías Lazo volvió a adelantar a los de Arequipa, pero, en el último centro del partido, Renzo Garcés la metió para el empate 2-2.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Universitario de Deportes
|39
|15
|12
|3
|0
|+18
|2
|Cusco FC
|29
|14
|9
|2
|3
|+10
|3
|Alianza Lima
|25
|15
|7
|4
|4
|+7
|4
|FBC Melgar
|25
|17
|6
|7
|4
|+7
|5
|Sporting Cristal
|22
|14
|6
|4
|4
|+11
|6
|Comerciantes Unidos
|22
|14
|6
|4
|4
|-1
|7
|Cienciano
|21
|14
|6
|3
|5
|+3
|8
|ADT
|21
|14
|6
|3
|5
|-1
|9
|Deportivo Garcilaso
|21
|15
|5
|6
|4
|-2
|10
|Los Chankas
|21
|13
|7
|0
|6
|-8
|11
|Alianza Atlético
|16
|14
|4
|4
|6
|+1
|12
|Sport Huancayo
|15
|15
|4
|3
|8
|-2
|13
|Atlético Grau
|15
|14
|4
|3
|7
|-2
|14
|Sport Boys
|15
|14
|4
|3
|7
|-7
|15
|Ayacucho FC
|14
|14
|4
|2
|8
|-8
|16
|Alianza Universidad
|13
|14
|4
|1
|9
|-12
|17
|UTC
|12
|14
|3
|3
|8
|-6
|18
|Juan Pablo II College
|11
|14
|2
|5
|7
|-8
Tabla de posiciones de la Acumulada 2025 de la Liga 1 Perú
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Universitario de Deportes
|78
|33
|24
|6
|3
|44
|2
|Cusco FC
|63
|32
|19
|6
|7
|24
|3
|Alianza Lima
|62
|33
|18
|8
|7
|19
|4
|FBC Melgar
|56
|35
|14
|14
|7
|15
|5
|Sporting Cristal
|54
|32
|16
|6
|10
|18
|6
|Alianza Atlético
|50
|32
|15
|5
|12
|11
|7
|Deportivo Garcilaso
|48
|33
|13
|9
|11
|7
|8
|Sport Huancayo
|45
|33
|13
|6
|14
|0
|9
|ADT
|45
|32
|12
|9
|11
|-7
|10
|Cienciano
|44
|32
|11
|11
|10
|7
|11
|Los Chankas
|44
|31
|12
|8
|11
|-9
|12
|Atlético Grau
|37
|32
|9
|10
|13
|-3
|13
|Sport Boys
|35
|32
|9
|8
|15
|-9
|14
|Comerciantes Unidos
|33
|32
|8
|9
|15
|-15
|15
|UTC
|31
|32
|8
|7
|17
|-23
|16
|Juan Pablo II College
|30
|32
|7
|9
|16
|-16
|17
|Ayacucho FC
|29
|32
|8
|5
|19
|-21
|18
|Alianza Universidad
|24
|32
|6
|6
|20
|-29
Así se juega la fecha 17 del Torneo Clausura 2025
VIERNES 31 DE OCTUBRE
- Alianza Lima 2-2 FBC Melgar (goles de Paolo Guerrero y Renzo Garcés; Bernardo Cuesta y Matías Lazo completaron el empate).
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE
- 1:00 p.m: Los Chankas vs. Ayacucho FC en Andahuaylas.
- 3:15 p.m: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal en Cutervo.
- 6:00 p.m: Deportivo Garcilaso vs. ADT en Cusco.
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE
- 1:00 p.m: Alianza Universidad vs. Cusco FC en Huánuco.
- 3:30 p.m: Atlético Grau vs. Alianza Atlético en Piura.
- 6:00 p.m: Cienciano vs. Juan Pablo II College en Cusco.
- 6:00 p.m: Sport Boys vs. UTC en Callao.