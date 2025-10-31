Es tendencia:
Liga 1

Tras el empate de Melgar ante Alianza Lima, así quedó la tabla de posiciones del Clausura y la Acumulada 2025

Melgar tenía el triunfo en Matute, pero Alianza Lima se lo empató. Cusco FC puede aprovechar este resultado. Así se movieron las tablas de posiciones.

Por Hugo Avalos

Alianza Lima logró un empate agónico ante Melgar
El inicio de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 tuvo un partidazo en Matute. FBC Melgar estuvo cerca de dar el golpe, pero Alianza Lima llegó al empate 2-2 sobre el final para rescatar un punto para los ‘Blanquiazules’ y seguir en la pelea por el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Acumulada 2025. La lucha por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026 está al rojo vivo.

Alianza Lima debía seguir por la senda del triunfo para complicar a Cusco FC en esta jornada, donde debe jugar ante Alianza Universidad el próximo domingo. Ante Melgar, no hizo un buen partido, pero logró un empate agónico sobre el final por los fallos en la última jugada de Carlos Cáceda y la defensa.

El ‘Dominó’ lo empezó ganando con el gol de Bernardo Cuesta, pero Paolo Guerrero, con fortuna tras un penal atajado por Carlos Cáceda, lo empató antes del final del primer tiempo. En el complemento, Matías Lazo volvió a adelantar a los de Arequipa, pero, en el último centro del partido, Renzo Garcés la metió para el empate 2-2.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes39151230+18
2Cusco FC2914923+10
3Alianza Lima2515744+7
4FBC Melgar2517674+7
5Sporting Cristal2214644+11
6Comerciantes Unidos2214644-1
7Cienciano2114635+3
8ADT2114635-1
9Deportivo Garcilaso2115564-2
10Los Chankas2113706-8
11Alianza Atlético1614446+1
12Sport Huancayo1515438-2
13Atlético Grau1514437-2
14Sport Boys1514437-7
15Ayacucho FC1414428-8
16Alianza Universidad1314419-12
17UTC1214338-6
18Juan Pablo II College1114257-8
Tabla de posiciones de la Acumulada 2025 de la Liga 1 Perú

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes7833246344
2Cusco FC6332196724
3Alianza Lima6233188719
4FBC Melgar56351414715
5Sporting Cristal54321661018
6Alianza Atlético50321551211
7Deportivo Garcilaso4833139117
8Sport Huancayo4533136140
9ADT453212911-7
10Cienciano44321111107
11Los Chankas443112811-9
12Atlético Grau373291013-3
13Sport Boys35329815-9
14Comerciantes Unidos33328915-15
15UTC31328717-23
16Juan Pablo II College30327916-16
17Ayacucho FC29328519-21
18Alianza Universidad24326620-29
A horas del partido ante Alianza Lima, Juan Reynoso perdería a un jugador de Melgar ante oferta de la MLS

ver también

A horas del partido ante Alianza Lima, Juan Reynoso perdería a un jugador de Melgar ante oferta de la MLS

Así se juega la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

VIERNES 31 DE OCTUBRE

  • Alianza Lima 2-2 FBC Melgar (goles de Paolo Guerrero y Renzo Garcés; Bernardo Cuesta y Matías Lazo completaron el empate).

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

  • 1:00 p.m: Los Chankas vs. Ayacucho FC en Andahuaylas.
  • 3:15 p.m: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal en Cutervo.
  • 6:00 p.m: Deportivo Garcilaso vs. ADT en Cusco.
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

  • 1:00 p.m: Alianza Universidad vs. Cusco FC en Huánuco.
  • 3:30 p.m: Atlético Grau vs. Alianza Atlético en Piura.
  • 6:00 p.m: Cienciano vs. Juan Pablo II College en Cusco.
  • 6:00 p.m: Sport Boys vs. UTC en Callao.
hugo avalos
Hugo Avalos
