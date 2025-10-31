Tras el empate de Melgar ante Alianza Lima, así quedó la tabla de posiciones del Clausura y la Acumulada 2025

El inicio de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 tuvo un partidazo en Matute. FBC Melgar estuvo cerca de dar el golpe, pero Alianza Lima llegó al empate 2-2 sobre el final para rescatar un punto para los ‘Blanquiazules’ y seguir en la pelea por el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Acumulada 2025. La lucha por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026 está al rojo vivo.

Alianza Lima debía seguir por la senda del triunfo para complicar a Cusco FC en esta jornada, donde debe jugar ante Alianza Universidad el próximo domingo. Ante Melgar, no hizo un buen partido, pero logró un empate agónico sobre el final por los fallos en la última jugada de Carlos Cáceda y la defensa.

El ‘Dominó’ lo empezó ganando con el gol de Bernardo Cuesta, pero Paolo Guerrero, con fortuna tras un penal atajado por Carlos Cáceda, lo empató antes del final del primer tiempo. En el complemento, Matías Lazo volvió a adelantar a los de Arequipa, pero, en el último centro del partido, Renzo Garcés la metió para el empate 2-2.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 39 15 12 3 0 +18 2 Cusco FC 29 14 9 2 3 +10 3 Alianza Lima 25 15 7 4 4 +7 4 FBC Melgar 25 17 6 7 4 +7 5 Sporting Cristal 22 14 6 4 4 +11 6 Comerciantes Unidos 22 14 6 4 4 -1 7 Cienciano 21 14 6 3 5 +3 8 ADT 21 14 6 3 5 -1 9 Deportivo Garcilaso 21 15 5 6 4 -2 10 Los Chankas 21 13 7 0 6 -8 11 Alianza Atlético 16 14 4 4 6 +1 12 Sport Huancayo 15 15 4 3 8 -2 13 Atlético Grau 15 14 4 3 7 -2 14 Sport Boys 15 14 4 3 7 -7 15 Ayacucho FC 14 14 4 2 8 -8 16 Alianza Universidad 13 14 4 1 9 -12 17 UTC 12 14 3 3 8 -6 18 Juan Pablo II College 11 14 2 5 7 -8

Tabla de posiciones de la Acumulada 2025 de la Liga 1 Perú

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 78 33 24 6 3 44 2 Cusco FC 63 32 19 6 7 24 3 Alianza Lima 62 33 18 8 7 19 4 FBC Melgar 56 35 14 14 7 15 5 Sporting Cristal 54 32 16 6 10 18 6 Alianza Atlético 50 32 15 5 12 11 7 Deportivo Garcilaso 48 33 13 9 11 7 8 Sport Huancayo 45 33 13 6 14 0 9 ADT 45 32 12 9 11 -7 10 Cienciano 44 32 11 11 10 7 11 Los Chankas 44 31 12 8 11 -9 12 Atlético Grau 37 32 9 10 13 -3 13 Sport Boys 35 32 9 8 15 -9 14 Comerciantes Unidos 33 32 8 9 15 -15 15 UTC 31 32 8 7 17 -23 16 Juan Pablo II College 30 32 7 9 16 -16 17 Ayacucho FC 29 32 8 5 19 -21 18 Alianza Universidad 24 32 6 6 20 -29

Así se juega la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

VIERNES 31 DE OCTUBRE

Alianza Lima 2-2 FBC Melgar (goles de Paolo Guerrero y Renzo Garcés; Bernardo Cuesta y Matías Lazo completaron el empate).

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

1:00 p.m: Los Chankas vs. Ayacucho FC en Andahuaylas.

3:15 p.m: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal en Cutervo.

6:00 p.m: Deportivo Garcilaso vs. ADT en Cusco.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE