Tras ser separado de Alianza Lima, el equipo de Liga 2 que negocia con Miguel Trauco

La situación de Miguel Trauco es bastante complicada en Alianza Lima. Fue el primero en recibir la carta de pre-despido para que se defienda, pues los actos de indisciplina pesan mucho este año. Así que podría decirse que en cualquier momento se podría anunciar su salida del club, ya que por lo pronto está separado del plantel y por eso ya hay interés de él en otro club.

Mediante Reimond Manco se ha podido conocer que el club que quiere al lateral izquierdo es de la Liga 2. Se trata de Unión Comercio, conjunto que busca volver a la Liga 1 este año. Por lo que ve en el defensor a un jugador que podrían llegar a tomar en cuenta para este año. Claro, en caso que no pueda llegar a seguir en el conjunto ‘Blanquiazul’.

Miguel Trauco está involucrado en la denuncia por abuso sexual de una joven de 22 años (Foto: Getty).

“Se hablaba que había una oferta a Miguel Trauco. Yo tengo que ha tenido conversaciones con Unión Comercio de Liga 2. Ojo que te doy la primicia. Hubo acercamientos y conversaciones. No sé si le hicieron una oferta pero si hubo conversación con Freddy Chávez, quien es el presidente, dueño y a veces entrenador, para ver que posibilidad tenga de jugar Liga 2″, explicó el exjugador en el programa ‘Con Calle y Cancha’.

En este caso, el exJotita menciona que no sabe si esta oferta pueda seducir a Trauco, pues es bajar bastante el nivel a irse a segunda. Pero luego del escándalo, no se sabe si es que algún equipo de primera va a querer confiar en él con el antecedente importante que tiene. Así que habrá que ver que es lo que pasa próximamente en el mercado de fichajes.

Alianza Lima se olvidó de Miguel Trauco

En Alianza Lima ya se olvidaron de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña. Por eso se ha conocido que para la Copa Libertadores a los tres les han quitado sus dorsales. Es decir, ninguno ha sido inscrito, pero no solo, sino que ya reemplazaron sus números para dárselos a otros futbolistas.

En el caso del ‘Kaiser’ le quitaron el 5 para dárselo al último fichaje Esteban Pavez. Por otro lado, el 21 del ‘Mago’ lo tendrá Piero Cari, quien está comenzando a tener números más relevantes. Por último, la 10 queda libre, ningún jugador la usará por ahora.

Este prácticamente es una aviso claro, que ya no volverán a vestir los colores ‘blanquiazules’. Próximamente es posible que se anuncien sus salidas, se habla de que Peña podría volver al extranjero en préstamo, mientras que los demás se irían libres.

