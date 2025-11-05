Paolo Guerrero está en un momento dulce en la temporada, el ‘Depredador’ no deja de anotar con la camiseta de Alianza Lima. Esta vez su víctima terminó siendo el cuadro de Los Chankas, que no pudo evitar el tanto del goleador ‘Blanquiazul’. Que sigue demostrando que a pesar de tener 41 años, es todavía letal frente al arco.

Todo indicaba que el primer tiempo en Andahuaylas terminaba con el marcador en blanco para ambos equipos. Por lo menos era lo que se presentía, por como se estaban dando las cosas en el encuentro. Cuando de pronto, en una de las últimas jugadas se abrió el marcador.

En este caso Kevin Quevedo no da por perdida una pelota cerca al área rival, si bien termina en el lateral. La jugada continua muy rápido con el saque de costado directo a Jesús Castillo, el mediocampista se vio complicado por el bote del esférico, pero a pesar de esto saca un centro perfecto para Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ queda solo frente al arco en una oportunidad inmejorable y sin resistencia pone el 1-0.

Así fue el golazo de Paolo Guerrero:

En el segundo gol del ‘Depredador’ termina siendo la misma situación que en el primero. Jesús Castillo lanza un balón en alto, lo que hace que Guerrero calcule mejor que el defensa rival y con su característico control de pecho se acomodó el balón para poner el 2-0.

Así fue el segundo gol de Paolo Guerrero:

El inacabable Paolo Guerrero

A pesar de ya tener 41 años de edad, Paolo Guerrero no deja de demostrar que es un jugador diferente y a punta de goles demuestra su nivel. En una temporada en la que se vio complicado por las lesiones, se ha hecho un espacio en el once titular en varios juegos, marcando varios tantos que dejan en claro que todavía tiene mucho que darle al fútbol.

Contando este partido son 35 encuentros los que ha disputado el ‘Depredador’ en este 2025, consiguiendo la cifra de 16 anotaciones y 2 asistencias. Números que son bastante buenos para un jugador que no ha sido titular en la mayoría de juegos.

Alianza Lima confirma el futuro inmediato de Paolo Guerrero.

Por ahora se sabe que el ‘Depredador’ continuará en Alianza Lima una temporada más. Pero no se sabe si logrará jugar tanto como desearía, pues se conoce que en Matute quieren traer un nuevo delantero. Uno más joven que pueda ser el titular del equipo. Están buscando detenidamente un jugador que sea un referente de área, por lo que se viene una dura competencia en el puesto de 9.

¿Hernán Barcos se queda junto a Paolo Guerrero?

Esta es una de las grandes dudas que se tiene en Matute, pues si bien ambos delanteros han sido importante en la temporada. La edad es un número fundamental para ver lo que pueden hacer en partidos de alto nivel. Por eso no se sabe si el argentino permanecerá o no en Alianza el siguiente año.

Lo que si es verdad, es que tiene varias ofertas del extranjero para continuar su carrera. Se habla de clubes de Ecuador, Paraguay, entre otros países que quieren contar con sus servicios. Así que seguro el final del campeonato será fundamental para que se tome una decisión definitiva en ambas partes.

