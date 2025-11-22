Tras arruinar a Universitario, una figura de Los Chankas se va para jugar la Copa Libertadores 2026 en otro club

La Liga 1 está cerrando la temporada 2025 y ya faltan muy pocos partidos. Los clubes están viendo de lograr sus objetivos, algunos todavía tienen chance de llegar a un torneo internacional y otros de salvarse de la baja. Pero en Andahuaylas se dio un gran partido, Los Chankas consiguieron vencer a Universitario de Deportes y se despiden de la campaña con números positivos.

En este caso, los ‘Guerreros’ lograron un importante triunfo frente a la ‘U’ por 3-1, esto les permiten seguir soñando con llegar a la próxima Copa Sudamericana. Pero deben esperar otros partidos, para saber si podrán estar presente en este certamen o se terminarán quedando con las ganas nada más.

¿Quién arruinó a Universitario de Deportes?

En este caso estamos hablando del jugador José Miguel Manzaneda, quien fue importante para el triunfo de Los Chankas. El mediocampistas abrió la cuenta en el Estadio Municipal “Los Chankas”, en donde a los 14 minutos se encargó de vencer a Sebastián Britos.

Pero ahí no queda todo, también el jugador de 31 años logró dar el pase para el tercer gol de la contienda. Lo que permitió a los locales sentirse cómodos con un 3-0 que les dio un margen de error importante, tanto así que el juego culminó 3-1 a favor de los locales que ahora sueñan con un torneo internacional.

Resumen del partido:

¿Dónde jugará José Manzaneda?

Tras culminado el encuentro, se pudo conocer por medio del periodista deportivo Gustavo Peralta, que José Manzaneda ya tiene nuevo club. Se trata de nada más y nada menos que Cusco FC, conjunto que ya comenzó a armarse pensando en la próxima Copa Libertadores. Eso sí, los cusqueños todavía no saben en que fase les tocará arrancar, lo que si es cierto que estarán en esta competición.

“Franco Torres de Los Chankas juega bastante bien. Es casi seguro que renueva con el club de Andahuaylas a pesar de ofertas de otros clubes de provincia. De otro lado, José Manzaneda con destino a Cusco FC“, fue lo que publicó el comunicador en sus redes sociales.

Los números de José Manzaneda en Los Chankas

Este ha sido un año bastante importante para José Manzaneda, ha demostrado volver a ser un jugador importante y lo demostró aportando a Los Chankas. El capitán del club, consiguió resaltar por una gran capacidad para decidir, así como para también aprovechar los errores rivales y hacerlos pagar.

En la campaña 2025 disputó 34 partidos, en los cuales logró 8 goles y 8 asistencia en un total de 2817 minutos. Lo que que podría resumirse en una colaboración en 16 tantos este año.

Datos Claves

Los Chankas vencieron a Universitario de Deportes por un marcador de 3-1 en Andahuaylas.

José Manzaneda abrió el marcador a los 14 minutos y asistió para el tercer gol de Los Chankas.

El mediocampista José Manzaneda jugará en Cusco FC la próxima temporada según reporte periodístico.

