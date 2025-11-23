¿Mal perdedor? La confesión de Jorge Fossati tras dejar el invicto frente a Los Chankas: “Anda a hablar con otro”

Universitario de Deportes perdió feo en su vista frente a Los Chankas el día de ayer en la ciudad de Andahuaylas. Si bien los merengues ya eran tricampeones del fútbol peruano, el 3-1 en contra evidenció varias falencias en el equipo y ante dicha situación es que se pudo tener la palabra de Jorge Fossati. El entrenador uruguayo parecía estar con cara de pocos amigos y vaya que lo dejó en claro.

En el arribo de Universitario de Deportes a la ciudad de Lima luego del partido jugado en el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, Jorge Fossati atendió a la prensa deportiva local que lo esperaba y frente a las consultas de la derrota sufrida en Andahuaylas no quiso hacer énfasis en una posible preocupación o algo por el estilo, sino que habló más del título conseguido.

“¿Afecta la derrota? No sé, depende de cómo la mires. A mí no me gustan. Lo que invita a analizar es que terminamos el año y somos tricampeones. Así que anda a hablar de la derrota con otro”; declaró Jorge Fossati y con lo cual deja muy en claro que no se enfoca mucho en la derrota de ayer, un resultado que por cierto no permite que la ‘U’ termine el torneo con el invicto que seguramente buscaban.

Los números de Jorge Fossati desde que regresó a Universitario

Como bien sabemos, Jorge Fossati volvió a Universitario de Deportes luego de la repentina salida de Fabián Bustos, quien fue a probar suerte a Olimpia de Paraguay. Cualquiera podría decir que el ‘Nonno’ es un personaje bastante renegón y que no necesariamente es muy amigo de la prensa deportiva, pero si lo evaluamos por su trabajo no hay duda alguna de que podido dar la hora.

El experimentado estratega uruguayo estuvo al mando de la ‘U’ en 32 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los cuales supo conseguir 19 victorias, 8 empates y tan solo 5 derrotas. Recordemos que los merengues clasificaron a los octavos de final del torneo continental, objetivo que no lograban hace años, y que consiguieron el tricampeonato nacional que eran tan anhelado.

¿Cuál será el futuro de Jorge Fossati en Universitario?

De acuerdo a una reciente información del periodista Gustavo Peralta, se ha podido conocer que a partir del próximo lunes 24 de noviembre comenzarán las respectivas conversaciones entre la directiva de Universitario de Deportes y Jorge Fossati. El DT tiene contrato hasta el año 2026, aunque se espera que puedan darse negociaciones por ciertos detalles en cuanto al proyecto deportivo y los objetivos a trazarse de cara a la siguiente temporada.

