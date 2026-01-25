“Somos hinchas”: Papá de Luis Advíncula deja de lado a Sporting Cristal y cuenta detalles del fichaje por Alianza Lima

Luis Advíncula ya disputó algunos partidos importantes con Alianza Lima en este inicio de la temporada 2026, aunque todavía se puede seguir hablando de que es uno de los fichajes más importantes de los victorianos. A raíz de esta situación y de que haya regresado al fútbol peruano luego de más de una década jugando en el extranjero, fue su padre quien dio algunos detalles.

Luis Advíncula Presbítero, papá del popular ‘Rayo’, conversó con ‘Inka Digital TV‘ luego del triunfo por 3-0 de Alianza Lima ante Inter Miami en el marco de ‘La Noche Blanquiazul 2026‘. Sin guardarse nada y queriendo terminar con la novela que vinculada al defensor con los colores de Sporting Cristal, fue tajante en revelar que la familia siempre fue hincha del sentimiento íntimo.

“La mayoría de la familia somos hinchas de Alianza y ahora que él está acá estamos contentos porque se ha dado. Ya llegó la hora en la que él quería terminar su campaña acá en Lima y después de sus conversaciones con el club ha terminado jugando por Alianza y esperamos que ellos actúen de acuerdo a la jerarquía que tiene el equipo”; comentó Luis Advíncula Presbítero en Matute.

Luis Advíncula llegó para ser un titular indiscutible en Alianza Lima

Luego de militar en el extranjero durante tanto tiempo, Luis Advíncula decidió firmar por Alianza Lima a los 35 años de edad y claramente su intención es consolidarse como un habitual titular dentro de las planificaciones estelares de Pablo Guede. Por ahora lo viene consiguiendo e incluso para los hinchas íntimos representa ser uno fichajes con mayor jerarquía y categoría en el plantel.

No es que tampoco la tenga sencilla o algo por el estilo. Jugadores como D’Alessandro Montenegro y Josué Estrada son las alternativas con la que también cuenta Alianza Lima para la temporada 2026. Dicho todo esto, el ‘Rayo’ le da un salto de calidad a la interna del vestuario y por ahora está cumpliendo con las expectativas, a tal punto de que ha sido titular en los partidos amistosos.

La contundente respuesta de Luis Advíncula sobre firmar por Alianza Lima y no por Sporting Cristal

Durante la Serie Río de la Plata 2026 que se disputó en Montevideo-Uruguay, Luis Advíncula fue consultado por la prensa argentina respecto a la decisión de llegar a Alianza Lima. Sin tener que mencionar explícitamente la intención que pudo tener Sporting Cristal, el defensor peruano sentenció que lo trataron bien y de todas maneras dejó entrever distintas cuestiones que hasta el día de hoy generan rechazo por parte de los hinchas celestes.

