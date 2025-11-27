Con la noticia de que finalmente Alianza Lima no renovará el contrato de Hernán Barcos de cara a la temporada 2026 y que por ende el goleador quedará libre para negociar con cualquier otro equipo, en Sport Boys ya alzaron la mano y se postulan como un firme candidato para ficharlo. Es más, existe una llamativa estrategia con la que podrían persuadirlo ahora mismo y así no vaya a otro club.

¿De qué se trata de esta situación? De acuerdo a recientes informaciones, se ha podido conocer que Hernán Barcos iniciaría conversaciones con Sport Boys el día de hoy para detallar el aspecto económico ya que desde la directiva lo pretenden como uno de los líderes pensando en el centenario de la institución. Incluso, la inminente llegada de un viejo conocido como entrenador aceleraría las gestiones.

“Tal cual informamos ayer en ‘Ovación’: Norberto ‘El Beto’ Araujo tiene todo encaminado para ser entrenador de Sport Boys en el 2026. Ya existe un acuerdo de palabra. El estratega argentino estuvo como DT en Deportivo Cuenca de Ecuador”; fue la revelación del periodista Rodrigo Robles y con lo cual se espera que el arribo de este entrenador sea un plus para el ansiado fichaje de ‘El Pirata’.

¿Sporting Cristal sería el gran afectado si es que Sport Boys contrata a Hernán Barcos?

Así como se ha filtrado la información de que Sport Boys está muy interesado en el fichaje de Hernán Barcos, también surgió el dato de que en Sporting Cristal mostraron la intención de preguntar por las condiciones del goleador argentino. Eso sí, ahora podrían quedar al margen la situación si es que finalmente se oficializa la llegada de Norberto Araujo como nuevo entrenador de los chalacos.

Recordemos que ‘El Pirata’ y ‘El Beto’ fueron compañeros en una época dorada de Liga de Quito. Allá por el año 2010, el volante argentino nacionalizado ecuatoriano ya era un referente del equipo y recibió con los brazos abiertos al delantero, quien también se ganó a la hinchada alba gracias a sus goles. Hoy la vida y el fútbol podría reencontrarlos en Sport Boys de cara a la temporada 2026.

La confesión de Hernán Barcos luego de quedar al margen de Alianza Lima

Ahora que le informaron que Alianza Lima no lo tendrá en sus planes pensando en la próxima temporada 2026 y de que otros equipos de la Liga 1, como Sport Boys y Sporting Cristal lo tienen en carpeta de fichaje, el propio Hernán Barcos rompió el silencio y aseguró que en su debido momento dará su descargo. Por lo pronto, simplemente quiso guardar la compostura ante las consultas de la prensa.

“Por respeto al club y al hincha, sobre todo al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablamos. No voy a hablar ahora. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, lo hablamos”; declaró ‘El Pirata‘ en horas de la mañana y con lo cual queda en evidencia que la decisión de su no continuidad estaba totalmente tomada por el club.

