Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima y ahora comienzan los rumores y las especulaciones sobre su futuro. Si bien tenía intenciones de renovar su contrato y hasta lo manifestó públicamente, la directiva blanquiazul decidió que se termine su vínculo. Así, finaliza su etapa donde quedó como el extranjero con más goles en el club. La gran incógnita pasa por saber dónde jugará, ya que el retiro no es opción.

La intención de Hernán Barcos es continuar, al menos, un año más como profesional y postergar su retiro. Ante esto, se empieza a especular con posibles destinos. Y ahí es donde puede entrar otro grande de Lima como es Sporting Cristal. Desde hace semanas que se viene comentando sobre la chance del ‘Pirata’ a los ‘Celestes’ y hay novedades al respecto.

Tal como contó el periodista Denilson Barrenechea, Barcos fue ofrecido a Sporting Cristal para la temporada 2026. Si bien no hay avances, sí hubo conversaciones entre las partes. El club del Rímac no lo descarta, ya que al tener la nacionalidad peruana, no ocupa plaza de extranjero.

Denilson Barrenechea reveló que Hernán Barcos fue ofrecido a Sporting Cristal (X @Denilson_Jarde).

¿Hernán Barcos a Sporting Cristal?

Los ‘Cerveceros’ están en la búsqueda de un centrodelantero para que pueda ser opción y pelee el puesto con Felipe Vizeu para la próxima temporada. La opción del ‘Pirata’ empezó a tomar fuerza en los últimos días debido a las dudas sobre su continuidad en La Victoria.

Poco antes que se confirme que Alianza Lima no le renovará el contrato a Hernán Barcos, tal como adelantó Kevin Pacheco en RPP, surgió la información de Barrenechea sobre el ofrecimiento en Sporting Cristal. Por lo pronto, hay intercambios de mensajes entre las partes, por lo que en las próximas horas puede haber mayores novedades.

Hay un punto clave que podría permitir esta contratación: Hernán Barcos está totalmente radicado en Perú con su familia, por lo que moverse a otro país sería difícil. En ese sentido, ante las ofertas que puedan llegar desde el extranjero, Cristal puede ilusionarse con tener al atacante de 42 años.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos jugando ante Sporting Cristal?

Hernán Barcos jugó un total de 10 partidos con Alianza Lima ante Sporting Cristal. Sorprendentemente, sólo le ganó un partido, empató cinco y perdió cuatro. Le marcó tres goles: en el Clausura (1-3) y los Playoffs de 2021 (1-0) y en el Apertura 2024 (1-2).

