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¡Alineaciones confirmadas! Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Universitario y Sport Huancayo juegan en el Estadio Monumental. Sigue todas las incidencias de este gran partido al estilo de Bolavip Perú.

¡Calentamiento de los equipos!

Universitario y Sport Huancayo ultiman detalles en los respectivos trabajos precompetitivos a minutos del inicio de encuentro.

¡Llegada de Universitario!

La delegación completa de Universitario dijo presente en las instalaciones del Estadio Monumental de cara al duelo ante Sport Huancayo.

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¡Alineación titular de Sport Huancayo!

Richard Pellejero alistó el siguiente equipo titular para visitar a Universitario en el Estadio Monumental: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Jeremy Rostaing, Jean Falconi; Ricardo Salcedo, Diego Carabaño, Javier Sanguinetti, Isaias Lujan, Piero Magallanes y Yorleys Mena.

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¡Alineación titular de Universitario!

Héctor Cúper preparó el siguiente equipo titular para enfrentar de local a Sport Huancayo: Diego Romero; Anderson Santamaría, Caín Fara, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, José Carabalí, Jairo Concha; Edison Flores y Álex Valera.

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¡Fiesta Monumental!

Universitario anunció que se vendieron más de 35 mil entradas para el duelo de hoy ante Sport Huancayo que se jugará en el Estadio Monumental.

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¡Los convocados de Universitario!

Héctor Cúper dispondrá de los siguientes jugadores para el partido de esta noche frente a Sport Huancayo.

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¡Bienvenidos al duelo entre Universitario vs. Sport Huancayo!

Universitario y Sport Huancayo miden fuerzas esta noche en el Estadio Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. A continuación, vive todas las incidencias al clásico estilo de Bolavip Perú.

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Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026.

Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentan en el Estadio Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. A continuación, podrás disfrutar del minuto a minuto con todos los detalles más importantes de un encuentro que desde la previa promete bastante ya que representa ser la última oportunidad para que los merengues se puedan congraciar con sus hinchas.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido del día de hoy, Universitario de Deportes viene de empatar 0-0 ante CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre; mientras que Sport Huancayo cayó goleado 4-1 frente a FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA. Es así que ahora se alistan para dejar todo en la cancha y salir en búsqueda de la victoria en el coloso merengue.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

  • 19:00 | México (CDMX)
  • 20:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 03:00 | España

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX | DSports, Movistar TV, Claro TV y WIN TV
  • Zapping TV
  • Fanatiz
Renato Pérez
Renato Pérez
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