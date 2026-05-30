¡Alineaciones confirmadas! Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Universitario y Sport Huancayo miden fuerzas esta noche en el Estadio Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. A continuación, vive todas las incidencias al clásico estilo de Bolavip Perú.

Universitario anunció que se vendieron más de 35 mil entradas para el duelo de hoy ante Sport Huancayo que se jugará en el Estadio Monumental.

Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentan en el Estadio Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. A continuación, podrás disfrutar del minuto a minuto con todos los detalles más importantes de un encuentro que desde la previa promete bastante ya que representa ser la última oportunidad para que los merengues se puedan congraciar con sus hinchas.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido del día de hoy, Universitario de Deportes viene de empatar 0-0 ante CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre; mientras que Sport Huancayo cayó goleado 4-1 frente a FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA. Es así que ahora se alistan para dejar todo en la cancha y salir en búsqueda de la victoria en el coloso merengue.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

19:00 | México (CDMX)

20:00 | Perú, Colombia y Ecuador

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?