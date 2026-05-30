Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Universitario de Deportes y Sport Huancayo se verán las caras el día de hoy en el marco de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Monumental será testigo de un partido que promete bastante, sobre todo si nos enfocamos en las expectativas de triunfo que tienen los merengues ya que desde que Héctor Cúper tomó el mando del primer equipo no saben lo que es conseguir 3 puntos.

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Hablando de cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes empató 0-0 en condición de visita frente a CD Moquegua. Además, no perdamos de vista que los cremas están bastante golpeados luego de quedar eliminados de la Copa Libertadores 2026, incluso sin chances de la Copa Sudamericana 2026, así que hoy esperan reivindicarse.

Por otro lado, Sport Huancayo viene perder 4-1 ante FBC Melgar en la ciudad de Arequipa, vencer 2-1 a Juan Pablo II en condición de local y caer goleado 4-1 contra Alianza Atlético en la calurosa ciudad de Sullana. Con 16 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026, el ‘Rojo Matador’ es uno de los coleros del campeonato y buscará dar la gran sorpresa frente a la ‘U’ en Lima.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

19:00 | México (CDMX)

20:00 | Perú, Colombia y Ecuador

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España

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¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

L1 MAX | DSports, Movistar TV, Claro TV y WIN TV

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Posibles alineaciones de Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

Universitario | Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

Sport Huancayo | Ángel Zamudio; Jeremy Rostaing, Jiimy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Javier Sanguinetti, Isaís Luján, Piero Magallanes; Franco Caballero y Ronal Huaccha. DT: Richard Pellejero.

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

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