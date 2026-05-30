Se retiró en camilla y con un fuerte dolor en la espalda tras un golpe de Yonatan Murillo. En la Selección Peruana seguirán con atención su estado.

Malas noticias para Universitario y para la Selección Peruana. Después de anotar uno de los goles del triunfo 2-1 ante Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, Álex Valera se retiró lesionado por un fuerte golpe en su espalda. Debió salir en camilla y con mucho cuidado debido al dolor.

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Fue al minuto 12 del segundo tiempo cuando Álex Valera esperaba recibir el balón, pero fue impactado por la pierna en alto de Yonatan Murillo. El atacante quedó tumbado en el suelo e inmóvil, lo que causó una rápida preocupación.

El cuerpo médico de Universitario decidió rápidamente el cambio, ya que ‘Nazário’ no podía levantarse. Así, Sekou Gassama ingresó en su lugar. Sin embargo, se evaluará su estado en las próximas horas, ya que debe unirse a la Selección Peruana para los amistosos de la Fecha FIFA ante Haití y España en los próximos días.

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Álex Valera fue directamente a vestuarios tras salir del campo

De acuerdo al reporte del periodista Gustavo Peralta durante la transmisión de L1MAX, Álex Valera permaneció en vestuarios hasta el final del partido y no se lo vio en campo durante la despedida de Martín Pérez Guedes. Por lo tanto, el dolor puede ser de importancia, lo que es una mala noticia para el futuro de la ‘U’ y de la ‘Blanquirroja’.

Cabe destacar que la periodista Talía Azcárate, también en L1MAX, mencionó que el atacante de 30 años venía arrastrando una molestia en la zona baja de la espalda, por lo que esto también explicaría su dolor.

Álex Valera es uno de los delanteros convocados a la Selección Peruana

El pasado jueves 28 de mayo, el entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes, informó la lista de convocados para los amistosos ante Haití y España de la fecha FIFA de junio. De Universitario, sólo fueron llamados Jairo Concha y Álex Valera.

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A su vez, entre los delanteros, además de Valera, sólo fueron llamados Jhonny Vidales (FBC Melgar) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel). Por lo tanto, en caso de una posible baja del futbolista de la ‘U’, habrá que ver si Menezes no termina por llamar a otro atacante.

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