El primer gol en la era Cúper: Álex Valera se sacó la bronca y puso el 1-0 de Universitario ante Sport Huancayo

Álex Valera marcó el primer gol de la era Héctor Cúper. Tras cinco partidos sin poder convertir, Universitario se puso 1-0 al minuto 32 del primer tiempo ante Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El delantero lo festejó con mucha bronca, debido al mal momento de su equipo en este final de semestre.

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Un buen pelotazo largo de Caín Fara encontró a José Carabalí, quien llegó al fondo por la izquierda y mandó un centro atrás que encontró a Álex Valera. Luego, el movimiento del atacante para acomodarse y rematar de zurda para vencer al arquero Ángel Zamudio. Buen gol de la ‘U’.

Alex Valera convierte el PRIMER GOL en la era Cuper despues de 3 partidos



Llega a los 8 goles en el Apertura, ojala esto le de mucha mas confianza, lo necesitamos. pic.twitter.com/f3VXDNj4vF — aless (@phodens) May 31, 2026

Universitario no marcaba un gol desde el partido ante Coquimbo Unido en Chile el pasado 7 de mayo. Pasaron cinco partidos sin tantos y llega esta anotación de Álex Valera, quien precisamente, había marcado ese tanto ante el equipo chileno por Copa Libertadores. A su vez, en su cuarto partido como entrenador, Héctor Cúper pudo celebrar finalmente un gol de su equipo.

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Por este motivo, se puede entender la bronca en el festejo de ‘Nazário’. Es que la ‘U’ termina el semestre sin pelear el Torneo Apertura 2026 y eliminado de la Copa Libertadores 2026. Además, la mala racha sin anotar del equipo, seguramente, influye en el ánimo. en general.

Universitario pudo haber aumentado el resultado en el primer tiempo

Luego del gol de Álex Valera, se vio con buena confianza al equipo de Cúper. Inmediatamente, Jairo Concha tuvo una chance en donde el palo le dijo que no al 2-0. Pero no fue la única del mediocampista.

Sobre el final de la primera mitad, quedó mano a mano con el arquero Ángel Zamudio. En vez de superarlo o de continuar con el balón, definió casi desde tres cuartos de campo y el guardameta de Huancayo pudo evitar el 2-0. Se apuró en la definición.

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Álex Valera, dentro de los 10 máximos goleadores históricos de Universitario

Gracias a esta definición, Álex Valera llegó a su gol número 81 para seguir en el décimo lugar de los máximos goleadores históricos de Universitario. Así queda la lista:

Teodoro Fernández – 161 goles Ángel Uribe – 124 goles Percy Rojas – 119 goles Alberto Terry – 111 goles Oswaldo Ramírez – 95 goles Daniel Ruiz – 93 goles Fidel Suárez – 87 goles Juan José Oré – 86 goles Piero Alva – 84 goles Álex Valera – 80 goles

Datos claves

Gol de Álex Valera al minuto 32 dio el 1-0 a Universitario ante Huancayo.

al minuto 32 dio el 1-0 a Universitario ante Huancayo. Cinco partidos sin goles rompió Universitario con este tanto bajo mando de Héctor Cúper.

rompió Universitario con este tanto bajo mando de Héctor Cúper. 81 goles alcanzó Álex Valera, manteniéndose como décimo máximo artillero histórico de Universitario.