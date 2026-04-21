Titular indiscutible de Garcilaso será baja ante Universitario: “Sufrió un…”

Se viene un partido pendiente por la fecha número 11 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental de Ate. El juego será entre Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso. No obstante, el cuadro cusqueño presenta una importante baja que podría golpear sus aspiraciones a conseguir sumar al menos un empate de visitante.

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Mediante el periodista Ernesto Macedo León se ha conocido que ‘El Pedacito de Cielo’ no podrá contar con Francisco Arancibia en el once titular. Todo indica que sufrió un desgarro en el último partido ante Sport Huancayo, esto lo deja fuera de las canchas alrededor de 2 semanas. Por lo tanto, en el duelo ante la ‘U’ no podrá estar presente.

Arancibia se lesionó (Foto: X).

Hablamos de un jugador que es titular absoluto en lo que va de la temporada para el cuadro de Cusco. De 11 partidos que ha disputado Garcilaso en la temporada ha tenido participación en el plantel titular en 10 juegos, siendo suplente en solo 1 de ellos. Justo ante Alianza Lima ingresó en el segundo tiempo.

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Por lo general juega como un extremo por la derecha, pero también lo ha hecho por la izquierda en algún otro partido. Posiblemente Kevin Sandoval termine siendo el jugador que tome su lugar en el once titular, el extremo ha estado alternando en todo momento, siendo uno de los cambios fijos.

Entrenamientos de Deportivo Garcilaso (Foto: Deportivo Garcilaso).

¿Cuándo jugarán Universitario vs Deportivo Garcilaso?

Por la fecha número 10 del Torneo Apertura, Universitario de Deportes recibirá a Deportivo Garcilaso. Este partido se disputará en el Estadio Monumental en el distrito de Ate, el choque dará inicio desde las 20:30 horas de Perú. Por su parte, Sebastián Lozano ha sido asignado como el juez principal para llevar la justicia en este duelo.

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La transmisión del partido será por L1 Max, mientras tanto podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del juego mediante Bolavip Perú.

Así van Universitario y Garcilaso en la tabla de posiciones

Los dirigidos por Jorge ‘Coco’ Araujo arrancan esta fecha 10 con 18 puntos en la cuarta posición. Mientras tanto, Deportivo Garcilaso se fija en el lugar 15 con 10 unidades.

Así va la tabla de posiciones:

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