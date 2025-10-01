Tras triunfo de Alianza Lima sobre Atlético Grau, hinchas íntimos piden una salida urgente: “Se nota la lentitud”

Alianza Lima ganó y eso es lo importante para el hincha. Pero, otro grupo de fanáticos, también criticó el juego que se vio ante Atlético Grau. Si bien tuvo el temple para darle vuelta al marcador, que los autores de los goles sean Alan Cantero y Josué Estrada demuestra que los delanteros no están dando resultados.

Publicidad

Publicidad

Esto fue justamente lo que criticaron hinchas de Alianza Lima en redes sociales. Poniendo comentarios en la última publicación del cuadro íntimo, los fanáticos dejaron en evidencia que tanto Paolo Guerrero como Hernán Barcos no pueden seguir la próxima temporada.

El usuario Leo, con la cuenta @rafael_f70899, también criticó a Hernán Barcos y Paolo Guerrero: “Se ganó, que era lo mínimo que se esperaba, pero se ve que nos hace falta dos nueves con velocidad y potencia. La última imagen de Barcos lo muestra clarísimo. No hay forma de que los dos sigan la próxima temporada”.

La usuaria Chikinta 312, con la cuenta @chikinta3, pidió la salida de Hernán Barcos y Paolo Guerrero: “Ya se nota en el campo la lentitud de Barcos y Guerrero, una pena pero deben buscar otro delantero para el próximo año”.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Alianza pidieron dos salidas. (Foto: Producción Bolavip)

¿Hasta cuándo es el contrato de Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Siendo los delanteros de Alianza Lima, los veteranos Paolo Guerrero y Hernán Barcos están en el ojo de la tormenta tras el partido ante Atlético Grau. Demostrando que están perdiendo velocidad en el ataque, los hinchas los criticaron y ahora se reveló hasta cuándo tienen contrato con Alianza Lima.

Así pues, Hernán Barcos y Paolo Guerrero no comparten solo la edad, sino que también ambos tienen el mismo tiempo de contrato en Alianza Lima. Según información oficial de Transfermarkt, los dos tiene vínculo hasta diciembre del 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras las expulsiones de Carlos Zambrano, el defensa top que Alianza Lima busca en Brasil y fue figura en Liga 1

¿Cuánto gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 25 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 300 mil dólares.

ver también Carlos Zambrano arremete con una declaración explosiva tras quedar fuera de la Selección Peruana: “Es hora de…”

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el delantero se lleva por temporada 600 mil dólares.

Encuesta¿Barcos y Guerrero deben seguir en Alianza? ¿Barcos y Guerrero deben seguir en Alianza? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad