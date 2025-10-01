Tras las expulsiones de Carlos Zambrano, el defensa top que Alianza Lima busca en Brasil y fue figura en Liga 1

En Alianza Lima quieren subsanar el error que cometieron esta campaña 2025 con el armado del equipo. Por esa razón ya están buscando un nuevo central que les pueda dar una mayor profundidad de plantilla. Algo que no tenían pues habían confiado en tan solo tres defensores centrales esta campaña, un graso error que les terminó costando caro en la Copa Sudamericana.

Carlos Zambrano no ha sido un jugador para nada confiable en este 2025 con un total de 6 expulsiones a lo largo de la campaña. Lo que ha obligado a Néstor Gorosito a cambiar en varias oportunidades el parado de la defensa central. Esto ha hecho que se esté analizando la posibilidad de traer a otro zaguero central de calidad para la campaña que viene.

Es así como el área deportiva del club de La Victoria ha comenzado a hacer la búsqueda de un nuevo jugador para el plantel. Ya están haciendo las preguntas necesarias y el primer objetivo que tienen en mente está en Brasil. Un jugador que han visto con potencial para romperla en Perú y que ha sabido jugar en la misma Liga 1 con gran calidad.

¿Quién es el defensa top que busca fichar Alianza Lima?

Se trata de nada más y nada menos que Ignácio Da Silva, quien fuera el central de Sporting Cristal hace poco y que terminó fichando por el Fluminense. Este es el jugador que han visto con buenos ojos para contratar el próximo año, en este caso el medio Líbero ha dado la información al respecto de esta posible incorporación.

“Alianza Lima ya le expresó su interés y esperan que antes de fin de año el jugador de una respuesta”, informaron en el mencionado medio.

Esta no es la primera vez que Alianza Lima se fija en el central brasileño, antes de su partida a su país, el club de La Victoria intentó en varias oportunidades tentarlo para que llegue a ponerse la ‘blanquiazul’. Pero en ningún momento pudieron convencerlo para que pueda llegar a jugar por ellos y se quedó en el Rímac hasta su venta.

Ignácio Da Silva vs. Chelsea (Foto: Getty).

¿Cómo le ha ido a Ignácio Da Silva en Fluminense?

En Brasil siempre se juegan varias competencias, por lo que en esta oportunidad Ignácio Da Silva ha tenido la oportunidad de disputar hasta 5 torneos diferente en lo que va del año. Lo que ayuda bastante en la rotación de futbolista, así que ha estado en buena actividad.

En total fueron 35 los partidos que ha disputado a lo largo del año, solo ha hecho 1 gol en 2505 minutos. En el Brasileirao le ha costado mantenerse en el once titular, jugando varios partidos desde el banco. También una lesión en la rodilla le impidió disputar varios partidos.

Eso sí, en sus últimos cuatro partidos en la Liga de Brasil ha iniciado en 3 de ellos, mientras que en el otro jugó desde el banco de suplentes. Así que se está ganando la confianza de Luis Zubeldía que hace poco firmó como nuevo DT del ‘Flu’.

