Tras vencer 2-0 a Juan Pablo II en Chongoyape: la cuota pendiente que Paulo Autuori deberá resolver en Sporting Cristal

Llegó el primer triunfo de Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026 luego de vencer 2-0 a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Si bien son tres puntos muy importantes para no perder el rastro en la tabla de posiciones, existe un factor por el que empiezan a generar una enorme incertidumbre entre los hinchas celestes y tiene que ver con la falta de efectividad en área rival.

Entendiendo un poco el trámite del duelo de esta tarde en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, el equipo local se quedó con 10 jugadores cuando a los 44′ fue expulsado Fabio Agurto por una entrada muy fuerte en contra de Leandro Sosa. A partir de dicho momento fue que Sporting Cristal se hizo dueño del partido y generó diversas ocasiones de gol sobre campo rival.

Eso sí, el marcador ya iba 1-0 a favor de Sporting Cristal gracias a un buen gol de Felipe Vizeu. Luego se dieron muchísimas chances de gol que no fueron bien aprovechadas por los jugadores. Es más, en el tramo final parecía que Juan Pablo II estaba muy cerca del empate y casi lo logran. Finalmente, el resultado quedó 2-0 a favor de los rimenses gracias al gol definitivo de Luis Iberico a los 90’+2.

Fuente: ‘X’.

Paulo Autuori ya sabe lo que debe mejorar para el debut de la Copa Libertadores 2026

No hay discusión de que Sporting Cristal mereció el triunfo esta tarde en su visita a la ciudad de Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II, pero queda clarísimo que la poca efectividad en campo rival es un factor que les puede costar muy caro en el marco internacional. Así es, los celestes ahora se alistan para el debut en la Copa Libertadores 2026 que será frente 2 de Mayo en Paraguay.

ver también “Lo va a demostrar”: Julio César Uribe confirmó quién será el reemplazo de Renato Solís en Sporting Cristal

Los dirigidos técnicamente por Paulo Autuori ya saben exactamente lo que deben mejorar pensando en el duelo en condición de visita ante 2 de Mayo. Por más que algunos crean que es un equipo inferior y que no tiene los galones para seguir avanzando de fase en el torneo continental, está claro que quieren hacer historia y así lo demostraron hace poco en la llave contra Alianza Lima.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

La decisión que tomó Paulo Autuori y que podría beneficiar a Sporting Cristal

Pensando en el debut de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo, Paulo Autuori junto a su comando técnico optaron por darle descanso a algunos de sus habituales titulares en el duelo de hoy contra Juan Pablo II. Algunos ingresaron en el segundo tiempo y otros que vienen recuperándose de dolencias físicas ni siquiera viajaron a la ciudad de Chongoyape. Dicha situación podría ser clave para optimizar el rendimiento de Sporting Cristal cuando le toque viajar a Paraguay.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal venció 2-0 a Juan Pablo II en Chongoyape por el Torneo Apertura 2026 .

venció 2-0 a en por el . Los goles del equipo de Paulo Autuori fueron anotados por Felipe Vizeu y Luis Iberico .

fueron anotados por y . Sporting Cristal falló diversas ocasiones de gol ante Juan Pablo II y es un aspecto a mejorar.

