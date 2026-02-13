Es tendencia:
Sporting Cristal

“Lo va a demostrar”: Julio César Uribe confirmó quién será el reemplazo de Renato Solís en Sporting Cristal

Julio César Uribe dio detalles de la decisión que tomó la directiva de Sporting Cristal tras la complicada lesión de Renato Solís

Por Renato Pérez

Renato Solís y Julio César Uribe.
Renato Solís y Julio César Uribe.

Sporting Cristal volvió a generar dudas en el inicio del Torneo Apertura 2026. Si bien recién van dos jornadas, los rimenses tan solo han conseguido un punto de seis posibles y muchos siguen sosteniendo que la actual plantilla no cuenta con elementos de la jerarquía que realmente necesitarían. Dicha situación se agrava aún más con lesiones prolongadas, tal y como es el caso de Renato Solís.

El guardameta de Sporting Cristal fue diagnosticado hace algunas semanas con una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y por ende iba a ser operado. Esta lesión lo tendrá alejado de las canchas en gran parte de la presente temporada y cuando los hinchas esperaban un refuerzo para suplirlo, fue Julio César Uribe quien confirmó al jugador que tomará protagonismo en el equipo.

Sabiendo que Diego Enríquez es el arquero titular de Sporting Cristal y no existen discusiones al respecto, Julio César Uribe aseguró que no contratarán a nadie y ya eligieron desde sus canteras. “César Bautista es un chico de grandes condiciones y cuando tenga la oportunidad, lo va a demostrar. No estamos apurados en buscar otro arquero suplente y confiamos en el trabajo que se hace en menores”.

Las declaraciones del Director General de Fútbol de Sporting Cristal en el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ de ‘RPP‘ consolidan una vez más que la institución confía plenamente en el trabajo que realizan de manera sostenida en las divisiones menores, así que el nombre de César Bautista será quien efectivamente reemplace a Renato Solís como arquero suplente del primer equipo, a la espera de que le llegue la oportunidad de debutar.

Hinchas de Sporting Cristal le hacen el trabajo a Joel Raffo y piden a este entrenador por Paulo Autuori

Hinchas de Sporting Cristal le hacen el trabajo a Joel Raffo y piden a este entrenador por Paulo Autuori

¿Quién es César Bautista y cuáles serán sus oportunidades en Sporting Cristal?

César Bautista es un arquero formato en las divisiones menores de Sporting Cristal, es categoría 2007 y actualmente tiene 19 años de edad. Además, es importante mencionar que tiene la experiencia de vestir la camiseta de la Selección Peruana Sub-18 y que disputó dos partidos durante la temporada pasada que lo colocan al día de hoy como una promesa muy importante.

En el 2025 fue campeón con la Sub-18 de Sporting Cristal en el Torneo Juvenil, en donde por cierto compartió equipo como jugadores como Mateo Rodríguez, Maxloren Castro, Jair Moretti y Duham Ballumbrosio, quienes actualmente también son parte de las planificaciones del comando técnico liderado por un Paulo Autuori que evidencia su apuesta en las categorías menores del club.

Frente a dicha situación, César Bautista será el segundo arquero de Sporting Cristal y las posibilidades de que pueda tener minutos en el plantel principal dependerán de las decisiones del entrenador. Teniendo en cuenta que Diego Enríquez no genera reclamos como titular indiscutible, la doble competencia con la Copa Libertadores 2026 podría abrirle una puerta al canterano celeste.

DATOS CLAVES

  • El arquero Renato Solís sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha.
  • César Bautista, categoría 2007, será el suplente de Diego Enríquez durante la temporada 2026.
  • Julio César Uribe confirmó que el club no contratará refuerzos y apostará por las canteras.
