¿Universitario campeón? Así quedaría la tabla de posiciones del Clausura si Ayacucho es desafiliado de la Liga 1

Una noticia empieza a tomar fuerza: la desafiliación de Ayacucho de la Liga 1 de Perú. Tal como se adelantó, la Federación Peruana de Fútbol iba a tomar cartas en el asunto, pero el ente no esperará al término del campeonato y se planea realizar el acto lo más pronto posible.

Así lo reveló el periodista deportivo Diego Rebagliati. El hombre de prensa mencionó cuál será el futuro de Ayacucho en la Liga 1 de Perú: “Me llegó la información que Ayacucho FC será desafiliado. Puede apelar (ante Poder Judicial), pero la resolución es inmediata”.

Ante esta situación, la primera pregunta que surge es cómo queda la tabla del Torneo Clausura y la segunda es si Universitario ya es campeón. Sucede que el cuadro crema no se vería afectado y seguiría con sus actuales 27 puntos.

El que sí sería seriamente golpeado sería Cusco pues ahora tendría 19 y estaría a 8 puntos de Universitario. Si bien los cremas no serían campeones, sí les daría una gran ventaja e incluso podrían coronarse dos fechas antes del final del certamen.

¿Cómo queda la tabla del Clausura si desafilian a Ayacucho?

Si Ayacucho es desafiliado de la Federación Peruana de Fútbol, todos sus partidos disputados no serán válido y eso generaría grandes cambios en la tabla del Torneo Clausura y Tabla del Acumulado.

Si no contamos los partidos de Ayacucho, los cuadros de Cusco FC y Sporting Cristal serán seriamente afectados. Eso indicaría que Universitario siga como líder, pero ahora con la ventaja de 8 puntos sobre Cusco FC, pues tendría 27 sobre los 19 del rival más directo.

Así quedaría la tabla del Clausura si desafilian a Ayacucho. (Foto: Copita 28)

¿Por qué será desafiliado Ayacucho?

Ayacucho será desafiliado por parte de la Federación Peruana de Fútbol por haber acudido al Poder Judicial en la búsqueda por disputar la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿Cuántos equipos descienden en la Liga 1 2025?

Bajo el reglamento oficial de la Liga 1 de Perú, en la temporada 2025 descienden tres equipos. En el caso que Ayacucho sea desafiliado, acompañará a Binacional y un equipo más que será el último del acumulado.

