Alerta máxima en Cusco FC: Estrella adelanta salida en plena pelea por el título con Universitario: “Me gusta el Brasileirao y la MLS”

En plena recta final del Torneo Clausura 2025, Cusco FC es animador junto con Universitario. Peleando por bajarlo del primer lugar, y evitar así el tricampeonato crema, el plantel de provincia tiene una carta segura: el portero Pedro Díaz.

Tan destacado que fue convocado a la Selección Peruana, ahora Pedro Díaz reveló en una entrevista con Infobae sus anhelos deportivos y objetivos profesionales: “Quiero ir al extranjero, pero sé que es paso a paso. Me gusta el Brasileirao, la MLS y aparte, bueno, las cinco ligas de Europa, las top son, son muy buenas”.

Preciso para atajar y humilde para declarar, Pedro Díaz también habló de ese factor diferencial que lo define: “Desde niño he estado trabajando con los pies y creo que me está yendo muy bien con el estilo de juego. Como me dijo Hernán Rengifo en su momento ‘uno nunca deja de aprender’ y eso es cierto”.

Ahora el portero Pedro Díaz peleará por seguir ganando con Cusco FC, pero mientras tanto también sabe que tendrá la oportunidad de atajar en el Perú vs. Chile, que se juega este viernes 10 de octubre en Santiago.

¿Qué edad tiene el portero Pedro Díaz?

Pedro Díaz tiene 27 años y cuenta con una larga trayectoria en el fútbol profesional. Si bien recién fue convocado a la Selección Peruana, su presencia se hizo más fuerte este 2025 pues destacó mucho con Cusco FC.

Pero su camino empezó hace mucho tiempo. Justo cuando inició en Copa Perú con el Racing Club de Huamachuco. De ahí pasó al Juventus FC y tras ello dio el salto a Carlos Mannucci en la Liga 2. Luego pasó al ADT y finalmente llegó al Cusco FC.

Pedro Díaz es portero de Cusco FC y fue convocado a la Selección Peruana. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale Pedro Díaz?

Pedro Díaz vale 450 mil euros, según información oficial de Transfermakrt. Con 27 años en el 2025, el guardameta peruano está teniendo un gran nivel con Cusco FC y por eso fue convocado a la Selección Peruana.

¿Hasta cuándo Pedro Díaz tiene contrato con Cusco FC?

Pedro Díaz tiene contrato con Cusco FC hasta diciembre del 2028. Siendo su última renovación en julio del 2025, el portero tiene toda la intención de tapar en el extranjero.

