La dura crítica de Jorge Fossati a la nueva lista de convocados de la Selección Peruana: “¿Por qué se apuran?”

El técnico Jorge Fossati no se guardó nada y habló fuerte sobre la nueva lista de convocados de la Selección Peruana. Teniendo la experiencia de haber conducido a la ‘Bicolor’, el estratega se consultó interrogantes que hasta ahora no tiene respuesta.

Empezando con su comentario, Jorge Fossati mostró su respeto por el técnico Manuel Barreto, pero -apelando a su sinceridad- no se guardó nada sobre la nueva lista de convocados de la Selección Peruana.

“Uno ve y sigue sin entender: en el 2024 ustedes nunca tuvieron una lista de convocados antes de que se jugara la última fecha. Entonces sigo sin entender por qué se apuran con los convocados del medio local”, cuestionó Jorge Fossati sobre la lista de convocados de la Selección Peruana.

“Trato de concentrarme en la alegría que significa que jugadores nuestros estén convocados, pero, de alguna manera, también mi enfoque es: ‘los tengo que tener a full para el domingo’. Y si los distraigo”, cerró el entrenador Jorge Fossati quejándose de la fecha de publicación de la lista de Perú.

El probable once de Perú vs. Chile por amistoso

En el programa L1 MAX los panelistas ensayaron un probable once titular de la Selección Peruana. Brindando nombres línea por línea, al final se pudo conocer el que sería quizá la alineación principal.

Probable alineación titular de la Selección Peruana: Pedro Díaz; César Inga, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile por amistoso?

Perú juega ante Chile este viernes 10 de octubre desde las 6:00 PM en el Estadio Bicentenario de La Florida. El partido marcará el debut del técnico interino Manuel Barreto al mando de la Selección Peruana.

Lista oficial de convocados de Perú vs. Chile. (Foto: Selección Peruana)

¿En qué canal ver Perú vs. Chile por amistoso?

El partido amistoso entre Perú vs. Chile será transmitido en vivo y en directo por América Televisión (Canal 4 de la señal abierta) y Movistar Deportes (Canal 3 de la señal cerrada). También se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

