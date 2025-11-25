Universitario entra en una semana decisiva y marcada por la incertidumbre total. Aunque el Torneo Clausura ya llegó a su fin, lo que ocurre fuera de la cancha genera más tensión que cualquier partido: la continuidad de Jorge Fossati está oficialmente en duda.

Publicidad

Publicidad

La frase que dio el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX encendió todas las alarmas: “No está tan segura la continuidad de Fossati. El DT y la administración tienen que ceder para seguir, sino se separan. Hoy hay distancia entre ambas partes”. Ese mensaje resume exactamente el momento que vive la ‘U’: ya no se trata de detalles menores, sino de diferencias reales que podrían romper una de las etapas más exitosas del club.

En Ate reconocen que las posturas están tensas, según Gustavo Peralta: “Siento que hay distancia entre lo que la administración piensa y Jorge Fossati piensa: económica y deportiva. La dirección deportiva ya tiene los refuerzos, pero Fossati también tiene sus pedidos y hay que ver si están en línea”.

La situación ha sorprendido a todo el plantel. Varios jugadores esperaban una renovación automática por todo lo que Fossati significó en el tricampeonato de la Liga 1. Sin embargo, todo cambió en cuestión de días y ahora la sensación interna es que el vínculo podría romperse.

Publicidad

Publicidad

Jorge Fossati con los últimos títulos que ganó en Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Jorge Fossati deja Universitario?

Según el periodista Gustavo Peralta, los caminos de Universitario y Jorge Fossati cada día toman más distancia. El hombre de prensa asegura que habrá una reunión para ver cómo se resuelven y sino se separan.

ver también Se confirmó el primer refuerzo de Universitario para el 2026 y llegará gratis: “Con muchas condiciones”

Mientras tanto, Universitario permanece en alerta absoluta. El club sabe que perder a Fossati a finales de temporada sería empezar con la búsqueda de un nuevo entrenador que asuma el reto del tetracampeonato de la Liga 1 y tenga el nivel para llevar a los cremas a ser protagonistas de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El periodista Gustavo Peralta reportó la duda sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario.

Existe distancia entre la administración de Universitario y Jorge Fossati por temas económicos y deportivos.

Jorge Fossati tuvo una de las etapas más exitosas del club, logrando el tricampeonato de la Liga 1.

Publicidad