Se confirmó el primer refuerzo de Universitario para el 2026 y llegará gratis: “Con muchas condiciones”

Universitario de Deportes volvió a hacer un gran trabajo en la temporada 2025 y se hizo con un nuevo título nacional. Ahora los ‘cremas’ saben que para la siguiente campaña necesitan seguir mejorando, pero esto no es nada fácil. Por esa razón han comenzado con su preparación para tener un equipo competitivo y reforzar algunas zonas importantes.

Publicidad

Publicidad

En este caso, si bien en defensa andan bastante bien, saben que es momento de confiar un poco en la juventud. Por esa razón van a reforzar el equipo con algunas jóvenes promesas que tienen en sus canteras. Algo que han dejado de lado por mucho tiempo, pese a tener buenos jugadores que podrían tener minutos en la Liga 1.

Es así como se confirmó la llegada de Rafael Guzmán al primer equipo de forma definitiva. El defensor de 17 años será el primer refuerzo que tenga el equipo para la temporada 2026, el periodista Enrique Vega confirmó en redes que el central tendrá mayor participación en Primera con miras a poder foguearlo, pues el club sabe que tienen a un jugador con una gran proyección.

“El club considera que es un jugador con muchas condiciones y un proyecto sólido que ya merece sus oportunidades”, fue lo que comentó el comunicador sobre lo que está viendo el cuadro ‘crema’ con respecto a este joven jugador que recién inicia su carrera.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La próxima gran venta de Universitario de Deportes

Hoy en día con 17 años de edad, Rafael Guzmán podría ser catalogado como la próxima gran venta de Universitario de Deportes. Pues la gran proyección que tiene este defensor de 1,89 metros es importante. Si Jorge Fossati sabe llevarlo, podríamos estar hablando de un jugador que pueda seguir evolucionando y convertirse en uno de los mejores en su puesto.

ver también Hugo Ancajima, jugador de Universitario: “Se logró campeonar, pero no fue el año que quería”

Rafael Guzmán ante Junior (Foto: Universitario).

Publicidad

Publicidad

Aparte de tener solo contrato hasta finales del 2026, pues obligan al club a darle más oportunidades para intentar que renueve. De lo contrario, es posible que se termine de ir libre en busca de minutos en otro club de primera y posiblemente esto obligue a que comience a jugar más tiempo.

Ya la misma Selección Peruana lo ha usado como sparring, así que le están viendo futuro a este jugador que presenta una gran proyección. Recordemos que debutó este año en el duelo frente a Junior, en aquella oportunidad Fabián Bustos confió en él y lo puso de titular. No desentonó e ilusionó al hincha, pero después de ese juego no volvió a tener minutos con el primer equipo.

Datos Claves

Rafael Guzmán es el primer refuerzo de Universitario de Deportes para la temporada 2026 .

es el primer refuerzo de para la . El periodista Enrique Vega confirmó que el defensor central de 17 años será promovido.

confirmó que el defensor central de será promovido. Guzmán debutó este año con el primer equipo contra Junior bajo la dirección de Fabián Bustos.

Publicidad