El golazo de tiro libre de Lisandro Alzugaray para el 3-1 de Universitario ante Atlético Grau (VIDEO)

Lisandro Alzugaray la clavó al ángulo para que Universitario meta su tercer gol ante Atlético Grau. Cuarto gol para el argentino de 36 años en este Torneo Clausura.

Lisandro Alzugaray convirtió un golazo de tiro libre para liquidar el partido en favor de Universitario ante Atlético Grau. Es que el delantero argentino de 36 años marcó el 3-1 con un gran remate desde larga distancia. Así, la ‘U’ se asegura un triunfo clave en este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026.

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Universitario logró un triunfazo clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026. Para cerrar esta victoria, apareció el gran pie de Lisandro Alzugaray para clavar un golazo ante el intento de respuesta de Patricio Álvarez. De esta manera, el 3-1 le puso cifras definitivas al éxito ‘crema’.

Alzugaray venía de anotar un gol en el triunfo ante Juan Pablo II College por 3-0 en el Monumental. Con esto, llegó a 7 anotaciones en esta temporada y fue su cuarta en el Torneo Clausura 2026. Se ha convertido en una gran pieza de recambio para el ataque, sobre todo por su buen pie.

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Universitario sigue con chances en el Torneo Clausura 2026

Con el 3-1 ante Atlético Grau, a Universitario le quedan tres partidos por delante y está a un punto de los actuales líderes. De todas maneras, a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 le quedan los partidos que deben jugar Sporting Cristal y Sport Huancayo, quienes son líderes.

Tanto Cristal como Huancayo, y Alianza Atlético (ya jugó en la fecha 15), tienen 28 puntos. Con su triunfo, Universitario tiene 27 unidades, por lo que quedó a una unidad del primer lugar. Si bien todavía falta el partido de ‘Celestes’ y el ‘Rojo Matador’, cabe recordar que el equipo de Fabián Bustos debe jugar con Sport Boys su partido pendiente de la fecha 14.

Por lo cual, la pelea sigue vibrante por el primer lugar y la ‘U’ no baja los brazos. Con esto, es casi seguro que la definición por el Torneo Clausura llegará a la última fecha.

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