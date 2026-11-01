Así fue el golazo de Andy Polo para el empate 1-1 de Universitario ante Atlético Grau

Tras el gol inicial de Adrián Fernández para adelantar a Atlético Grau, llegó el empate de Universitario en el primer tiempo. Andy Polo cerró una gran jugada individual y, de zurda, puso el 1-1 en el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Gran balón cruzado de Jairo Concha, quien habilitó a la ‘Joya’.

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Adrián Fernández había puesto en ventaja al equipo de Gerardo Ameli en Trujillo al minuto 7 de la primera mitad. Pero, apareció Polo para dejar todo igualado en el partido entre Atlético Grau y Universitario. Luego de un balón cruzado de Concha, el lateral-volante derecho hizo una gran maniobra individual y, con un zurdazo, venció a Patricio Álvarez.

‘La Joya’ convirtió su tercer gol en este Torneo Clausura 2026. La particularidad es que sus tres anotaciones fueron jugando fuera del Estadio Monumental U Marathon. Anteriormente, le había anotado a UTC en Cajamarca (2-4) y ante Alianza Atlético (1-4) en Trujillo.

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Precisamente, este es su segundo gol en este segundo ciclo de Fabián Bustos. Evidentemente, el lateral-volante derecho ha recuperado la confianza con el entrenador argentino, a diferencia de los anteriores ciclos que tuvo la ‘U’ durante la temporada.

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