Universitario y una baja sorpresiva: Fossati decidió hoy el nuevo once titular ante Cusco

Jorge Fossati sabe que Universitario debe afrontar de la mejor manera el tramo final del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú. Estando en juego el título nacional, Cusco es un rival directo y por eso hará inesperados cambios para llevarse la victoria.

Universitario vs. Cusco juegan este sábado 27 de septiembre desde las 6:00 PM en el estadio Monumental de Ate. Por eso, ante su gente, los cremas quieren la victoria para quedarse como únicos líderes del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

Por ello el técnico Jorge Fossati recurrirá a toda su experiencia para colocar el mejor once posible de Universitario. Así pues, a minutos del encuentro se pudo conocer el once titular y Edison Flores no fue considerado.

Si bien el técnico Jorge Fossati sí convocó a Edison Flores para el partido entre Universitario vs. Cusco, la realidad es que el nivel del delantero no es el mejor y no está para ser titular. Por ello es que irá a la banca a la espera de seguramente ingresar en el complemento del partido.

Lista de convocados de Universitario vs. Cusco. (Foto: Universitario)

Universitario vs. Cusco: alineaciones titulares

Alineación titular de Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Alex Valera.

Alineación titular de Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

¿A qué hora juegan hoy Universitario vs. Cusco por el Torneo Clausura?

Universitario vs. Cusco juegan hoy desde las 6:00 PM en el estadio Monumental de Ate. El partido es válido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú y podría definir quién será líder en la tabla de posiciones.

¿En qué canal ver hoy Universitario vs. Cusco por el Torneo Clausura?

El partido entre Universitario vs. Cusco se podrá ver en vivo y en directo por la señal de GOLPERU y online a través de Movistar Deportes. Además, también contarás con el minuto a minuto gratis por Bolavip Perú.