Edison Flores decidió entre las ‘Semis’ de Copa Libertadores y el ‘Tetra’ con Universitario: “Yo elijo ser…”

Ahora que Universitario de Deportes se proclamó tricampeón del fútbol peruano y que desde hace varias temporadas están evidenciando ser el mejor equipo de país, no hay duda alguna de que la temporada 2026 será de objetivos muchos más potentes. Frente a dicha situación es que Edison Flores, uno de los máximos referentes de la plantilla, eligió qué prefiere entre llegar a semifinales de la Copa Libertadores o conseguir el tetracampeonato nacional.

Es una decisión bastante complicada y que quizá cualquier futbolista optaría por escoger ambos panoramas como próximos objetivos a cumplir, pero en el caso de Edison Flores acaba de quedar claro que prefiere la obtención de la cuarta estrella consecutiva de Universitario de Deportes en el balompié nacional sin desmerecer lo que también generaría llegar a instancias decisivas de una Copa Libertadores que cada temporada se vuelve más complicada para los peruanos.

“¿Llegar hasta semifinales de la Copa Libertadores o tetracampeonato en el 2026? El ‘tetra’ puede ser histórico. Elijo ser tetracampeón: ganar algo es diferente, pero pelear en un torneo internacional también es muy importante para nosotros”; comentó Edison Flores durante la más reciente edición del programa digital ‘Juego Cruzado‘ respecto a la preferencia que hoy en día mantiene con la ‘U’ pensando en la próxima temporada.

¿Cuál sería el objetivo más factible para Universitario?

En principio, Universitario de Deportes viene siendo el mejor equipo del fútbol peruano desde hace años y por lo cual están muy por encima de los rivales directos que año tras año pelean por el título nacional. Es así que una posible obtención del tetracampeonato nacional sería mucho más factible que llegar a unas semifinales de Copa Libertadores, más aún cuando el nivel continental cada vez saca más ventaja a la competitividad que podemos apreciar en la Liga 1.

Fuente: Universitario

Teniendo la base de la plantilla y con Jorge Fossati que se mantendría en el cargo de director técnico, el hincha merengue podría tener la seguridad de que la obtención del ‘Tetra’ es realmente posible y así a la vez terminar con algunos mitos históricos que genera rivalidad hasta el día de hoy con Alianza Lima por el tan famoso título del año 1934. En fin, Edison Flores seguramente también coincide en ello y sabe que el objetivo nacional empezaría a ser más certero.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario por el Torneo Clausura 2025?

Universitario de Deportes tendrá descanso este fin de semana y recién en la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 enfrentará a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental de Ate el próximo viernes 7 de noviembre a las 21:00 hora local. Los dirigidos por Jorge Fossati ya son campeones del fútbol peruano, así que es muy probable que el objetivo de ahora sea quedar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para seguir demostrando que son los mejores del país.

