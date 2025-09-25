La primera imagen oficial de Sebastián Britos tras saber que no seguirá en Universitario

Se termina el tiempo del portero Sebastián Britos en Universitario. Luego de filtrarse la noticia de que no seguirá en tienda crema al término de su contrato, el guardameta solo atajará hasta diciembre.

Así lo reveló la periodista Romina Vega. La mujer de prensa fue clara al expresar que el portero Sebastián Britos no seguirá en Universitario. Tras ello, en las redes sociales del club crema publicaron una fotografía.

Y es que Universitario empleó sus redes sociales para publicar una foto de todo el plantel. Sonriendo en el verde césped del estadio Monumental, el portero Sebastián Britos aparece cerca al técnico Jorge Fossati.

Si bien la salida del portero Sebastián Britos sería más una estrategia de la directiva que un pedido del técnico Jorge Fossati, lo cierto es que el guardameta de 37 años dejará Ate tras dos temporadas.

Britos con el plantel de Universitario en el Monumental. (Foto: Universitario)

¿Por qué Universitario decidió no renovar a Sebastián Britos?

Si bien Sebastián Britos tuvo una buena temporada 2024 con Universitario, la 2025 no ha sido para nada agradable. Mostrando mucha inseguridad al momento de salir de su arco, el portero dejó en claro sus falencias y los rivales empezaron a aprovechar esa debilidad.

Además, la no renovación del portero Sebastián Britos también responde al retorno del guardameta Diego Romero. Si bien está a préstamo en Banfield, pronto tendrá que regresar y le darán la oportunidad de ser el arquero titular de Universitario.

¿Hasta cuándo Sebastián Britos tiene contrato con Universitario?

Sebastián Britos tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025. Llegando al Perú en enero del 2024, la información indica que la dirigencia crema no le renovará el contrato al portero.

¿Cuánto gana Sebastián Britos?

Sebastián Britos gana 15 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.