Edison Flores dejó una revelación bomba al mencionar que Christian Cueva encajaría bien en Universitario como volante en la temporada 2026. El popular ‘Orejas’ no se guardó nada y pidió a ‘Aladino’, compañero con el que ha estado en la Selección Peruana e incluso fueron al Mundial Rusia 2018.

La revelación llegó en una charla que tuvo Edison Flores con el programa ‘Juego Cruzado’. Ahí el volante de Universitario no esquivó la pregunta sobre Christian Cueva y terminó soltando una frase que ilusiona a todo el pueblo crema. El ‘Orejas’ dejó la puerta abierta para que ‘Aladino’ se vista de merengue y los hinchas de Universitario ya sueñan con verlo en el Monumental.

“Yo creo que sí podría entrar al grupo. El ‘Cholo’ es buenísimo. Es jugadorazo. Y sí, obviamente entraría al equipo. Dependería de Álvaro Barco”, expresó Edison Flores en relación a la posible llegada de Christian Cueva a Universitario.

“El grupo es muy humilde, el grupo te va a recibir con los brazos abiertos, de la mejor manera. Cada plantel tiene su régimen; si llegas tarde, hay multa y esas cosas, pero es para todos, no sería solo para él”, cerró Edison Flores sobre la posible llegada de Christian Cueva a Universitario.

Cueva y Flores jugando en la Selección. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Edison Flores sobre el fichaje de Christian Cueva a Universitario?

Edison Flores le abrió la puerta de Universitario a Christian Cueva y le dijo que lo esperan con los brazos abiertos. Hablando de la posible llegada del volante, el popular ‘Orejas’ reveló que esperan a ‘Aladino’ y que sería un gran fichaje para el cuadro crema.

Ahora mismo Christian Cueva tiene contrato con Emelec de Ecuador, pero su situación no es la mejor pues se han denunciado irregularidades en los pagos. Esto abriría la puerta para que el volante regrese a la Liga 1 de Perú y Universitario ya empezó a tender el puente.

¿Cuánto dinero gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 30 mil dólares mensuales en Emelec, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Emelec?

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Pero se sabe que el volante quiere dejar el equipo de Ecuador por diversos problemas dirigenciales.

