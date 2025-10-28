Es tendencia:
Edison Flores lanzó indirecta contra Raúl Ruidíaz tras el tricampeonato: y así reaccionó el ex Universitario

Raúl Ruidíaz habría recibido unas acusaciones indirectas de Edison Flores. Respondiendo de esta manera el ahora ex goleador de Universitario.

La reciente victoria de Universitario de Deportes, lejos de consolidar la unidad, ha desatado una fuerte controversia entre dos figuras emblemáticas del club: Edison Flores y Raúl Ruidíaz. La polémica surgió tras la celebración del tricampeonato, cuando Flores lanzó un comentario que fue interpretado como una clara indirecta hacia su excompañero, provocando una drástica reacción de Ruidíaz en redes sociales.

Edison Flores carga contra Raúl Ruidíaz

Durante los festejos, Edison Flores destacó su disposición incondicional para regresar a Universitario, contrastándola con las fallidas negociaciones que impidieron el retorno de la “Pulga”. Sus palabras fueron contundentes: “A mí no me buscaron, ah. Yo me puse a disposición de Universitario. Si me buscan, yo acepto. No rechazo, ah. No rechazo”. Esta declaración fue percibida como un ataque velado a Ruidíaz, quien, al no llegar a un acuerdo con la directiva, terminó fichando por el Atlético Grau.

La respuesta de Raúl Ruidíaz, aunque silenciosa, fue inmediata y cargada de significado. Los seguidores notaron que el delantero eliminó de su cuenta oficial de Instagram todas las publicaciones y fotografías relacionadas con su pasado en Universitario, borrando años de historia y logros compartidos. Este acto fue interpretado como una “desvinculación digital”, reflejando su profundo malestar por el trato recibido de la institución y el comentario de Flores.

Raúl Ruidíaz respondió de forma inmediata

La señal más contundente de esta ruptura se manifestó con una acción adicional en el entorno virtual. Además de la eliminación de contenido, Ruidíaz dejó de seguir la cuenta oficial de Universitario de Deportes en Instagram. En el lenguaje actual del fútbol y las redes sociales, esta acción marcó una distancia definitiva y personal, evidenciando que el vínculo emocional y profesional entre el jugador y su club de origen se encuentra en su punto más crítico.

Esta escalada de tensión no es un hecho aislado. La relación entre Ruidíaz y el entorno de la ‘U’ ya se había deteriorado tras un polémico video que la “Pulga” publicó luego de una derrota en Copa Libertadores. Aquel incidente llevó a la directiva a retirar sus imágenes del Museo Crema, algo que Ruidíaz minimizó en su momento, afirmando que “podían hacer lo que quisieran”. Sin embargo, la controversia actual parece ser el golpe final a una relación que venía en declive.

Relación rota entre ambos jugadores

Lo que inició como una celebración se ha transformado en la dolorosa confirmación de una ruptura. La indirecta de Edison Flores, en medio del éxito del club, provocó la reacción más drástica de Raúl Ruidíaz en el ámbito digital, dejando un sabor agridulce en la afición y marcando el fin de una era de cordialidad entre dos excompañeros y el club que los vio nacer.

