Jurgen Klopp sabe que su nombre será analizado como posible reemplazante de Julian Nagelsmann, tras la eliminación de Alemania del Mundial 2026.

Tras las primeras horas de la eliminación de Alemania de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a manos de Paraguay en los penales, ya trascienden rumores sobre la continuidad de Julian Nagelsmann y los nombres que podrían reemplazarlo, con la mirada puesta en la Euro 2028 y en el Mundial 2030.

Si bien el propio Nagelsmann aclaró en la conferencia de prensa posterior a la derrota con el combinado guaraní que pretende seguir en el cargo de estratega del conjunto teutón, perfiles como el de Jurgen Klopp toman fuerza para tomar las riendas del elenco nacional.

De hecho, el propio extécnico del Liverpool y del Borussia Dortmund hizo referencia a esta situación en una nueva emición en la que participó en Magenta TV. “Todavía no lo he pensado. Cuando se hable del seleccionador nacional, mi nombre saldrá a relucir de alguna forma. No lo consideró el momento adecuado para hablar de ello. Y desde luego, no conmigo”.

Asimismo, sin declinar una probable oferta, Klopp remarcó: “Yo tengo un trabajo que disfruto mucho. Además todavía tenemos un seleccionador nacional. Pero, independientemente de mi persona, hay muchísimas cosas que tienen que cambiar. A partir de ahora está claro: tenemos que volver, paso a paso, al lugar en el que estábamos antes”.

Jurgen Klopp, en su rol de comentarista del Mundial en la señal Magenta TV. Getty Images.

Por otro lado, comentó que para enderezar a la Selección de Alemania no solo se tratará de cambiar al técnico: ”Lo más importante en la vida es: cuando algo sucede, piensas en cómo vas a afrontarlo. No siempre se trata solo de cambiar y ver quién podría liderar el equipo. Creo que hay que poner en marcha muchas cosas”.

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Además, se basó en las recientes declaraciones de Nagelsmann: “Quién será el seleccionador nacional es algo que ya veremos. Probablemente sea Julian Nagelsmann; porque él ya ha dicho que le gustaría continuar. Sin embargo, las cosas tienen que cambiar de todos modos. No se trata solo de quién podría dirigir esto, sino que hay que ajustar muchísimas tuercas y engranajes”.

Y cerró: “Llegamos aquí (al torneo) y decimos: ‘Queremos ser campeones del mundo’. Con eso Alemania ya no se hace ningún favor. Les aconsejo que vuelvan a asumir el papel de ‘retadores’, para así poder volver a encontrarle la diversión y el gusto a jugar un torneo”.

Paraguay espera por su rival en los 8vos de final del Mundial 2026

Ahora, Paraguay ya se centra en lo que será su cruce por los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en Filadelfia el 4 de julio. Su rival saldrá del partido que disputarán Francia y Suecia este 30 de junio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.