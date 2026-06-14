Alemania vs Curazao por el Mundial 2026: dónde ver EN VIVO en canales de TV y streaming online

Hoy tenemos el partido por el Mundial 2026 de: Alemania vs Curazao. Conoce todos los detalles, de dónde ver EN VIVO este duelo internacional.

El NRG Stadium de Houston se viste de gala para un enfrentamiento inédito en la Copa del Mundo 2026. La tetracampeona Alemania inicia su camino de redención en el Grupo E enfrentando al debutante absoluto Curazao, la gran historia de ensueño de este torneo.

Publicidad

La escuadra de Julian Nagelsmann llega con la obligación de borrar las rápidas eliminaciones de las últimas dos ediciones. Con figuras como Florian Wirtz y Jamal Musiala en ataque, buscan un arranque contundente.

Por su parte, los caribeños dirigidos por el experimentado Dick Advocaat alcanzaron una clasificación histórica de forma invicta. Liderados por futbolistas de recorrido europeo como Tahith Chong y Leandro Bacuna, intentarán dar la gran sorpresa del certamen.

Alemania buscará un debut perfecto contra Curazao. (Foto: X).

Publicidad

¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao?

El partido se disputará este domingo 14 de junio en el recinto de Texas. Revisa los horarios oficiales para seguir la transmisión en directo según tu ubicación:

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p. m.

México: 11:00 a. m.

Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 1:00 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 2:00 p. m.

Estados Unidos: 1:00 p. m. (ET) / 10:00 a. m. (PT)

España: 7:00 p. m.

Canales de TV y streaming para ver Alemania vs. Curazao

La cobertura de este duelo histórico estará disponible a través de diversas plataformas internacionales y locales:

Publicidad

Sudamérica (Perú, Argentina, Colombia, etc.): La transmisión televisiva exclusiva estará a cargo de DSports. De manera online, se podrá seguir por la plataforma de streaming DGO. En Chile, también se sumará la opción de Paramount+.

México: El compromiso se transmitirá por streaming mediante la señal de ViX Premium a través de su Plan Mundialista.

Estados Unidos: Los canales autorizados en televisión son Fox (en inglés) y TUDN (en español), mientras que por streaming se puede sintonizar en Fubo y ViX.

España: Podrá verse en directo por internet a través de RTVE Play.

Alineaciones probables de Alemania vs. Curazao

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Waldemar Anton, David Raum; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Kevin Felida, Godfried Roemeratoe; Tahith Chong, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia.

Publicidad

DATOS CLAVE