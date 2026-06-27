Alineaciones confirmadas Argelia vs Austria por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

El Mundial 2026 continúa su marcha y la fase de grupos nos regala un choque de estilos sumamente atractivo. Las selecciones de Argelia y Austria se enfrentan en un partido donde la técnica africana chocará frente al rigor táctico y la intensidad europea. Con la urgencia de sumar los tres puntos, ambos seleccionadores han revelado a los 22 guerreros que buscarán la victoria desde el pitazo inicial.

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Alineaciones confirmadas para el partido

Los esquemas están definidos y no hay margen para el error. A continuación, repasamos el once inicial que presenta cada combinado nacional para este trascendental encuentro:

Selección de Argelia: Oussama Benbot; Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez y Amine Gouiri.

Oussama Benbot; Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. Selección de Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Philip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.

Sistemas tácticos de cada uno de los equipos

Argelia: Posesión, técnica y desequilibrio por las bandas El conjunto africano salta al terreno de juego con un esquema que se perfila como un 4-4-2 muy dinámico, con tendencia a convertirse en un 4-2-3-1 en fase ofensiva. Nabil Bentaleb será el encargado de poner la pausa y el equilibrio en el mediocampo, permitiendo que jugadores de gran técnica como Houssem Aouar y Fares Chaibi conecten las líneas. La apuesta principal de Argelia es aprovechar los costados y generar superioridad numérica para alimentar a Riyad Mahrez y Amine Gouiri, buscando siempre el desequilibrio en el uno contra uno.

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Austria: Presión asfixiante y verticalidad europea Fiel al estilo moderno de su escuela futbolística, Austria presenta un sólido 4-2-3-1 diseñado para la presión alta y el juego directo. La pareja de volantes centrales, conformada por Xaver Schlager y Nicolas Seiwald, funcionará como el motor para recuperar balones e iniciar transiciones rápidas. Con una línea defensiva liderada por la jerarquía de David Alaba para la salida limpia, los austriacos buscarán explotar los espacios con la dinámica de Laimer y Sabitzer, quienes tendrán la misión de abastecer al siempre peligroso Marko Arnautovic en la punta.

Las figuras de cada equipo

Riyad Mahrez (Argelia) El experimentado extremo sigue siendo el gran capitán y el faro ofensivo de los “Zorros del Desierto”. Su prodigiosa pierna zurda, su capacidad para enganchar hacia el centro y su visión de juego lo convierten en la amenaza principal para cualquier defensa. Mahrez no solo aporta desequilibrio y goles de media distancia, sino también la pausa y la jerarquía necesarias en los momentos donde el partido requiere cabeza fría.

Marcel Sabitzer (Austria) El mediocampista es el verdadero termómetro y motor del seleccionado europeo. Sabitzer destaca por su incansable despliegue físico, su inteligencia táctica para pisar el área rival llegando desde atrás y, sobre todo, su temible remate de larga distancia. En un equipo que prioriza el juego vertical y la recuperación rápida, su capacidad para romper líneas y aportar en la cuota goleadora será vital para las aspiraciones de Austria.

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Datos Claves