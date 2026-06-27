Dónde ver Argelia vs Austria EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

La Selección de Argelia y Austria definen el grupo J del Mundial 2026. Conoce donde ver este partido EN VIVO.

El último grupo en definirse es el J en este Mundial 2026. El duelo que se disputará será el de Argelia frente a Austria en busca de un lugar en la siguiente ronda. Este partido se disputará desde las 21:00 horas de Perú en el Estadio Kansas City en Estados Unidos.

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Prácticamente este encuentro define el futuro de estas dos selecciones que están empatadas en la tabla de posiciones. Ambos cuadros tienen un total de 3 puntos, por lo que una victoria dejará a cualquier en el segundo lugar del grupo. Mientras que el otro cuadro tendrá que ver si le alcanza como mejor tercero.

Selección de Austria (Foto: Getty).

Así que este partido termina siendo determinante no solo para este grupo. Sino también para ver que es lo que pasa entre los mejores terceros, si es que hay un empate ambos equipos pasan a la siguiente ronda, dejando a un cuadro con 3 puntos fuera de la competencia.

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¿Dónde ver el Argelia vs Austria por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo J del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Argelia vs Austria por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Argelia vs Austria acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

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Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 22:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas

México: 20:00 horas

Datos Claves