Alineaciones confirmadas Argentina vs España por la final del Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Este domingo 19 de julio, Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026, en un duelo que definirá al nuevo campeón. Revisa las alineaciones que preparan Lionel Scaloni y Luis de la Fuente para conquistar el máximo título de la FIFA.
Alineación confirmada de Argentina
Así saldrá al campo de juego Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.
Alineación confirmada de España
Con este once arrancará España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Oyarzabal.
Dónde ver EN VIVO Argentina vs España por la final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online
¿Cómo llegan ambos equipos?
Argentina selló su clasificación a la final tras remontar y vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta. La ‘albiceleste’ reaccionó al gol de Anthony Gordon con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras asistencias de Lionel Messi.
El equipo de Lionel Scaloni disputará su segunda definición consecutiva y buscará defender el título logrado en Qatar 2022 para conquistar su cuarta estrella.
España, en tanto, superó 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. La ‘roja’ volverá a jugar una final mundialista después de Sudáfrica 2010 y tratará de coronar una campaña marcada por su solidez defensiva y poder ofensivo.
DATOS CLAVES
- Argentina y España definen hoy, domingo 19 de julio, al nuevo campeón mundial.
- El técnico Lionel Scaloni busca con Argentina el bicampeonato de la Copa del Mundo.
- La selección de España vuelve a disputar una final mundialista desde Sudáfrica 2010.