Histórico: Argentina rompe una racha de 60 años con inesperado registro en la final del Mundial 2026

Argentina dejó una llamativa estadística en la final del Mundial 2026, rompiendo una racha que permanecía intacta desde hace varias décadas.

Argentina protagonizó un registro inesperado durante la final del Mundial 2026. La selección dirigida por Lionel Scaloni no logró generar ningún remate directo al arco, una situación poco habitual para un equipo que cuenta con figuras de gran capacidad ofensiva.

Publicidad

La falta de precisión en los últimos metros quedó reflejada en una estadística que no se registraba desde hace seis décadas. Pese a intentar acercarse al área rival, la ‘Albiceleste’ no pudo poner a prueba al arquero contrario durante el encuentro.

0 – Por primera vez desde 1966, Argentina no tuvo remates al arco en un partido de Mundial.



Desconectados. pic.twitter.com/qWrAQEeNwg — OptaJavier (@OptaJavier) July 19, 2026

Argentina volvió a quedarse sin remates al arco después de 60 años

Por primera vez desde el Mundial de Inglaterra 1966, Argentina terminó un partido de la Copa del Mundo sin registrar disparos entre los tres palos. El dato representa uno de los registros ofensivos más negativos de la selección en la historia reciente del torneo.

Publicidad

Esta marca adquiere mayor relevancia al producirse en una instancia decisiva, donde el conjunto argentino necesitaba aprovechar cada oportunidad para acercarse al título. Sin embargo, la presión rival y la falta de claridad impidieron que sus atacantes encontraran espacios.

Una actuación ofensiva poco habitual para Argentina

La estadística sorprendió debido al potencial del equipo comandado por Lionel Scaloni, que llegó al encuentro con futbolistas capaces de marcar diferencias en ataque.

No obstante, el combinado sudamericano tuvo dificultades para construir jugadas claras y finalizar sus avances con peligro.

Publicidad

De esta manera, la ‘Albiceleste’ igualó un registro que llevaba 60 años sin repetirse en un Mundial. Un dato que evidencia los problemas que enfrentó para superar el planteamiento defensivo de su rival y generar ocasiones concretas de gol.

DATOS CLAVES

Argentina no registró ningún remate directo al arco en la final del Mundial 2026.

La selección de Lionel Scaloni igualó su peor registro ofensivo desde Inglaterra 1966.

Publicidad