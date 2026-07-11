Dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

La Selección de Argentina se juega su pase a las semifinales contra Suiza por el Mundial 2026. Conoce donde ver el partidazo.

El Mundial 2026 está llegando a su final y quedan muy pocos partidos por definirse. El último juego por los cuartos de final es el Argentina vs. Suiza. Solo uno estará presente en las semifinales, en donde ya hay 3 clasificados esperando poder ver quién se mete en la gran final.

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En este caso el conjunto de Argentina sufrió más de la cuenta para llegar a estas instancias. Egipto le dio un gran dolor de cabeza al ir ganando el partido por 2-0, pero a pesar de esto la ‘albiceleste’ se las ingenió para darle vuelta al partido 3-2 en los últimos minutos de la contienda.

Mientras tanto, Suiza por ahí viene más cansado al jugar 30 minutos más por jugar tiempo extra. Llegando hasta los penales frente a Colombia. Lo cual podría ser un indicador a tener en cuenta en este partido.

¿Dónde ver el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por los cuartos del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

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Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Argentina vs. Suiza acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

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