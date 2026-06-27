Dónde ver Colombia vs. Portugal EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Por el liderato del Grupo K del Mundial 2026, la Selección de Colombia juega ante Portugal. Mira donde ver este partidazo.

Se define el liderato del grupo K del Mundial 2026. La Selección de Colombia busca superar en la tabla a la Selección de Portugal. Partido que se disputará este sábado 27 de junio desde las 18:30 horas de Perú. El escenario será el Hard Rock Stadium de Miami.

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Se define quién será el líder del grupo K. Por ahora el conjunto de Luis Díaz es puntero con 6 puntos. Mientras que el cuadro de Cristiano Ronaldo es la escolta con 4 unidades. Así que será un partido vital para ver contra quién jugarán en los 16avos de final.

Selección de Colombia celebrando (Foto: Getty).

Para recapitular como va este grupo: Colombia es puntero con 6, luego sigue Portugal con 4, República Democrática del Congo con 1 y Uzbekistán cierra con 0. En esta última fecha Colombia juega contra Portugal y RD del Congo ante Uzbekistán.

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¿Dónde ver el Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo K del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Colombia vs Portugal acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

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Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 19:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

México: 17:30 horas

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