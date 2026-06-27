Alineaciones confirmadas Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

El partido de Croacia y Ghana decide al segundo del Grupo L en el Estadio Filadelfia, desde las 4:00 PM de este sábado 27 de junio.

Croacia y Ghana disputarán uno de los partidos más decisivos de la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se jugará HOY, sábado 27 de junio, desde las 4:00 PM (hora de Perú) en el Estadio Filadelfia, donde ambos buscarán quedarse con el segundo lugar de la serie y asegurar su clasificación directa a los 16avos de final.

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El técnico Zlatko Dalić podrá contar con todo su plantel para enfrentar a Ghana. El liderazgo de Luka Modrić volverá a ser fundamental en el mediocampo de Croacia, mientras que el peso ofensivo recaerá sobre Ante Budimir, autor del gol de la victoria frente a Panamá en la jornada anterior.

Por el lado de Ghana, el entrenador Carlos Queiroz no podrá disponer del arquero Lawrence Ati-Zigi debido a una lesión inguinal sufrida durante el debut ante Panamá. Ante esa ausencia, gran parte de las opciones ofensivas del conjunto africano pasarán por Jordan Ayew y Antoine Semenyo.

Alineación confirmada de Croacia

Este es el once oficial de Croacia ante Ghana: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Pograncic, Ivan Perisic; Mateo Kovacic, Petar Susic, Martin Baturina, Luka Modric; Nikola Vlasic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

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Croacia sale con Luka Modric como capitán ante Ghana. (Foto: X)

Alineación confirmada de Ghana

Así saldrá Ghana de manera oficial ante Croacia: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

El once oficial de Carlos Queiroz de Ghana vs. Croacia por el Mundial 2026. (Foto: X)

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¿Dónde ver Croacia vs. Ghana este sábado 27 de junio?

Perú : DSports+, DGO, Paramount+

: DSports+, DGO, Paramount+ Argentina : DSports+, DGO, Paramount+, Flow

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: DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: Universo, TeleXitos, Peacock

Datos claves

Croacia y Ghana juegan hoy sábado 27 de junio a las 4:00 PM (Perú).

Luka Modrić liderará el mediocampo de Croacia en el Estadio Filadelfia.

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