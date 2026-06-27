Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Alineaciones confirmadas Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

El partido de Croacia y Ghana decide al segundo del Grupo L en el Estadio Filadelfia, desde las 4:00 PM de este sábado 27 de junio.

EN VIVO Croacia vs. Ghana: alineaciones oficiales por el Mundial 2026.
© Producción Bolavip.EN VIVO Croacia vs. Ghana: alineaciones oficiales por el Mundial 2026.

Croacia y Ghana disputarán uno de los partidos más decisivos de la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se jugará HOY, sábado 27 de junio, desde las 4:00 PM (hora de Perú) en el Estadio Filadelfia, donde ambos buscarán quedarse con el segundo lugar de la serie y asegurar su clasificación directa a los 16avos de final.

El técnico Zlatko Dalić podrá contar con todo su plantel para enfrentar a Ghana. El liderazgo de Luka Modrić volverá a ser fundamental en el mediocampo de Croacia, mientras que el peso ofensivo recaerá sobre Ante Budimir, autor del gol de la victoria frente a Panamá en la jornada anterior.

Por el lado de Ghana, el entrenador Carlos Queiroz no podrá disponer del arquero Lawrence Ati-Zigi debido a una lesión inguinal sufrida durante el debut ante Panamá. Ante esa ausencia, gran parte de las opciones ofensivas del conjunto africano pasarán por Jordan Ayew y Antoine Semenyo.

Ver también

Dónde y en qué estadio juegan Croacia vs. Ghana por el Grupo L del Mundial 2026

Alineación confirmada de Croacia

Este es el once oficial de Croacia ante Ghana: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Pograncic, Ivan Perisic; Mateo Kovacic, Petar Susic, Martin Baturina, Luka Modric; Nikola Vlasic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Imagen

Croacia sale con Luka Modric como capitán ante Ghana. (Foto: X)

Alineación confirmada de Ghana

Así saldrá Ghana de manera oficial ante Croacia: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Imagen

El once oficial de Carlos Queiroz de Ghana vs. Croacia por el Mundial 2026. (Foto: X)

¿Dónde ver Croacia vs. Ghana este sábado 27 de junio?

  • Perú: DSports+, DGO, Paramount+
  • Argentina: DSports+, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: DSports+, DGO, Paramount+
  • México: ViX Premium
  • Colombia: DSports+, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DSports+, DGO, Paramount+
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: Universo, TeleXitos, Peacock

Datos claves

  • Croacia y Ghana juegan hoy sábado 27 de junio a las 4:00 PM (Perú).
  • Luka Modrić liderará el mediocampo de Croacia en el Estadio Filadelfia.
  • El técnico Carlos Queiroz sufrirá la baja del arquero ghanés por lesión.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones