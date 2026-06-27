Alineaciones confirmadas Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Croacia y Ghana disputarán uno de los partidos más decisivos de la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se jugará HOY, sábado 27 de junio, desde las 4:00 PM (hora de Perú) en el Estadio Filadelfia, donde ambos buscarán quedarse con el segundo lugar de la serie y asegurar su clasificación directa a los 16avos de final.
El técnico Zlatko Dalić podrá contar con todo su plantel para enfrentar a Ghana. El liderazgo de Luka Modrić volverá a ser fundamental en el mediocampo de Croacia, mientras que el peso ofensivo recaerá sobre Ante Budimir, autor del gol de la victoria frente a Panamá en la jornada anterior.
Por el lado de Ghana, el entrenador Carlos Queiroz no podrá disponer del arquero Lawrence Ati-Zigi debido a una lesión inguinal sufrida durante el debut ante Panamá. Ante esa ausencia, gran parte de las opciones ofensivas del conjunto africano pasarán por Jordan Ayew y Antoine Semenyo.
Alineación confirmada de Croacia
Este es el once oficial de Croacia ante Ghana: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Pograncic, Ivan Perisic; Mateo Kovacic, Petar Susic, Martin Baturina, Luka Modric; Nikola Vlasic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.
Croacia sale con Luka Modric como capitán ante Ghana. (Foto: X)
Alineación confirmada de Ghana
Así saldrá Ghana de manera oficial ante Croacia: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.
El once oficial de Carlos Queiroz de Ghana vs. Croacia por el Mundial 2026. (Foto: X)
¿Dónde ver Croacia vs. Ghana este sábado 27 de junio?
- Perú: DSports+, DGO, Paramount+
- Argentina: DSports+, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: DSports+, DGO, Paramount+
- México: ViX Premium
- Colombia: DSports+, DGO, Paramount+
- Ecuador: DSports+, DGO, Paramount+
- España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: Universo, TeleXitos, Peacock
Datos claves
- Croacia y Ghana juegan hoy sábado 27 de junio a las 4:00 PM (Perú).
- Luka Modrić liderará el mediocampo de Croacia en el Estadio Filadelfia.
- El técnico Carlos Queiroz sufrirá la baja del arquero ghanés por lesión.