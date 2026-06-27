Dónde y en qué estadio juegan Croacia vs. Ghana por el Grupo L del Mundial 2026

Croacia y Ghana se enfrentan el día de hoy en el partido que definirá quién pasa a 16avos de final como segundo del Grupo L.

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y HOY, sábado 27 de junio, Croacia y Ghana disputarán un partido clave por la fecha 3 del Grupo L. El encuentro comenzará a las 4:00 PM (hora de Perú) y podría definir al segundo clasificado de la serie para los 16avos de final.

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El escenario para este compromiso será el Estadio Filadelfia, recinto conocido internacionalmente como el Lincoln Financial Field, aunque durante el Mundial 2026 utiliza una denominación neutral por las normas de patrocinio de la FIFA. Cuenta con una capacidad para 68.532 espectadores y destaca por su diseño en forma de cuenco, con tribunas empinadas que acercan a los aficionados al terreno de juego y generan un ambiente de gran intensidad.

Vista aérea del Estadio Filadelfia, que hace alusión a las alas de un águila. (Foto: FIFA)

Además de albergar partidos del Mundial 2026, el recinto es multipropósito y durante el año recibe encuentros de fútbol, de la NFL, de rugby e incluso grandes eventos de entretenimiento como WrestleMania. Este sábado 27 de junio será el escenario donde Croacia y Ghana buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia de la Copa del Mundo con un boleto a los 16avos de final en juego.

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Datos y características principales del Estadio Filadelfia

Nombre comercial : Lincoln Financial Field (denominado Estadio Filadelfia por la FIFA por sus estrictas normativas de patrocinio).

: Lincoln Financial Field (denominado Estadio Filadelfia por la FIFA por sus estrictas normativas de patrocinio). Ubicación : Filadelfia, Estados Unidos (perteneciente al ayuntamiento de Filadelfia).

: Filadelfia, Estados Unidos (perteneciente al ayuntamiento de Filadelfia). Capacidad : Actualmente tiene 69.596 espectadores (siendo uno de los recintos con menor capacidad en Estados Unidos).

: Actualmente tiene (siendo uno de los recintos con menor capacidad en Estados Unidos). Inauguración : 3 de agosto de 2003 (tiene 22 años y ha visto campeón a los Philadelphia Eagles y a los Philadelphia Union).

: 3 de agosto de 2003 (tiene 22 años y ha visto campeón a los Philadelphia Eagles y a los Philadelphia Union). Costo de construcción : Alrededor de $512 millones de dólares.

: Alrededor de $512 millones de dólares. Equipos locales : Philadelphia Eagles de la NFL y Philadelphia Union de la MLS (dos de los equipos principales de la ciudad de Philadelphia en fútbol americano y fútbol).

: Philadelphia Eagles de la NFL y Philadelphia Union de la MLS (dos de los equipos principales de la ciudad de Philadelphia en fútbol americano y fútbol). Superficie : Para el Mundial 2026 de la FIFA el estadio fue adaptado con un pasto cultivado específicamente en Nueva Jersey para cumplir con las normativas internacionales. Antes ha utilizado un sistema de césped híbrido Desso GrassMaster o HERO Hybrid Grass, que combina una base de pasto natural entrelazado con fibras sintéticas inyectadas a gran profundidad.

: Para el Mundial 2026 de la FIFA el estadio fue adaptado con un pasto cultivado específicamente en Nueva Jersey para cumplir con las normativas internacionales. Antes ha utilizado un sistema de césped híbrido Desso GrassMaster o HERO Hybrid Grass, que combina una base de pasto natural entrelazado con fibras sintéticas inyectadas a gran profundidad. Diseño arquitectónico: Destaca por su envolvente activa y su certificación ecológica LEED Platinum. Presenta un perfil asimétrico y una icónica cubierta superior en forma de las alas de un águila (diseñado por NBBJ y MEIS architects).

Relevancia del Estadio Filadelfia en el Mundial 2026

A punto de festejar su aniversario 23°, el Estadio Filadelfia es una joya de la arquitectura moderna y una referencia directa al águila calva, que representa la libertad y la fuerza de Estado Unidos. Por ello es uno de los recintos más queridos del Mundial 2026 y muestra del patriotismo de los estadounidenses.

En el Mundial 2026

El Estadio Filadelfia fue uno de los elegidos para albergar seis partidos del Mundial 2026. Incluso tuvo dos veces a Costa de Marfil como no de sus partidos asignados. En total se jugaron 5 partidos por fase de grupo y uno por octavos de final el 4 de julio (coincide con la celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y podría será el partido de los ganadores de Alemania vs. Paraguay y Francia vs. Suecia).

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Fecha Fase Equipo Resultado Equipo 14 de junio Grupo E Costa de Marfil 1-0 Ecuador 19 de junio Grupo C Brasil 3-0 Haití 22 de junio Grupo I Francia 3-0 Irak 25 de junio Grupo E Curazao 0-2 Costa de Marfil 27 de junio Grupo L Croacia : Ghana 4 de julio Octavos Ganador 74 : Ganador 77

Datos claves

Croacia y Ghana juegan este sábado 27 de junio a las 4:00 PM (Perú).

El partido por el Grupo L se disputará en el Estadio Filadelfia.

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