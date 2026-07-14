Alineaciones confirmadas Francia vs. España por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Hoy viviremos la semifinal del Mundial 2026 entre Francia vs. España. Mira cómo estarán formando estas selecciones, alineaciones confirmadas.

El Estadio Dallas se convierte hoy en el epicentro del fútbol planetario con una semifinal de antología. España y Francia reeditan su vibrante rivalidad europea con el objetivo dorado de alcanzar la gran final de la Copa del Mundo 2026.

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Ambos combinados llegan en un gran momento físico y futbolístico, prometiendo un duelo de pizarras de altísima intensidad táctica.

Hoy tendremos el duelo de Francia vs. España por el Mundial 2026. (Foto: X).

Cómo llega España a la semifinal

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se presenta en esta instancia consolidado como el equipo más vistoso y dominante del certamen. La Roja registra las estadísticas ofensivas más temibles del torneo, liderando en goles anotados y volumen de juego ofensivo.

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El equipo accedió a las semifinales tras dejar en el camino a una dura selección de Marruecos. Su juego basado en la posesión fluida, transiciones rápidas por las bandas y una presión asfixiante tras pérdida los posiciona como firmes candidatos a la corona mundial.

Cómo llega Francia a la semifinal

Por su parte, la escuadra de Didier Deschamps ha hecho gala de su característico oficio, solidez defensiva y un contragolpe letal para instalarse entre los cuatro mejores. Los galos vienen de superar en cuartos de final a Bélgica en un compromiso sumamente exigente.

Con sed de revancha tras caer ante España en la última Eurocopa, los franceses confían en la jerarquía de sus estrellas internacionales para inclinar la balanza. Su mezcla de despliegue físico en el mediocampo y velocidad pura en ofensiva los convierte en un rival sumamente peligroso.

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Formación oficial de España

Luis de la Fuente mantiene su base de confianza bajo un esquema táctico muy equilibrado.

XI ESPAÑA: Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal.

Formación oficial de Francia

Didier Deschamps apuesta por un bloque compacto con mucha proyección y vértigo por las bandas.

XI FRANCIA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Barcola, Olise, Dembélé; Mbappé.

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Jugadores claves del Francia vs. España

Kylian Mbappé es el gran referente y capitán de la ofensiva francesa, cuya velocidad al espacio vacío exigirá la máxima concentración de la zaga rival.

En la vereda española, Lamine Yamal se consolida como el jugador capaz de inventar jugadas en espacios reducidos. Asimismo, el liderazgo de Rodri en el centro del campo será vital para neutralizar el ritmo físico galo.

Ausentes destacados y novedades

Una de las grandes novedades en el once de Francia es la suplencia de Aurélien Tchouaméni, lo que permite el ingreso de Manu Koné en la medular del terreno junto a Rabiot.

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Por parte de España, destaca el duelo especial que vivirá el central Aymeric Laporte, quien asume la responsabilidad de liderar la zaga junto al joven Pau Cubarsí.

DATOS CLAVE