Alineaciones confirmadas México vs Corea del Sur por el Mundial 2026: cambios de último momento, lesiones y táctica

Javier Aguirre y Hong Myung-bo ya tienen todo listo en sus formaciones titulares para el partido México vs Corea del Sur. Conoce los nombres.

Las selecciones de México y Corea del Sur disputan su segundo partido en el Mundial 2026. HOY jueves 18 de junio, en el Estadio Akron, se ven las caras ambos combinados nacionales, que ganaron en su presentación en el torneo. Por lo tanto, el ganador de este encuentro clasificará a los 16avos de final. Ante esto, Javier Aguirre y Hong Myung-bo ponen lo mejor en campo.

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La Selección Mexicana tuvo un buen estreno donde venció 2-0 a Sudáfrica en el Azteca. La superioridad del ‘Tri’ fue más que evidente, pero sólo pudo anotar dos tantos ante el humilde seleccionado africano. Ahora, va por un triunfo ante otro combinado que debutó de buena forma en la Copa del Mundo.

Este es el caso de la Selección de Corea del Sur. Sorprendió en el debut ante República Checa al vencer por 2-1, precisamente, en el Estadio Akron de Guadalajara. Por lo cual, se juega la clasificación ante el combinado local en un partidazo.

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Alineaciones confirmadas para México vs Corea del Sur

MÉXICO

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Edson Álvarez

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Luis Romo

Erik Lira

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

DT: Javier Aguirre

COREA DEL SUR

Kim Seung-Gyu

Lee Han-beom

Kim Min-Jae

Lee Gi-hyuk

Seol Young-woo

Hwang In-beom

Paik Seung-Ho

Kim Moon-hwan

Lee Kang-in

Lee Jae-Sung

Son Heung-Min

DT: Hong Myung-bo

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

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Análisis táctico y cambios para México vs Corea del Sur

En la Selección Mexicana, hay algunos cambios con respecto al debut ante Sudáfrica. Es que, con la expulsión de César Montes, Javier Aguirre sí o sí debe poner un reemplazo. Edson Álvarez va a la zaga central para ‘El Tri’.

En tanto, hay otras dos modificaciones: ingresa Luis Romo por Álvaro Fidalgo y Jorge Sánchez también se mete en el once por Israel Reyes. Los dos ingresos se deben a decisión tácticas de Javier Aguirre.

Por el lado de Corea del Sur, se mete al once Kim Moon-hwan a uno de los laterales por Lee Tae-seok, con respecto al triunfo ante República Checa. Se sostiene el sistema de 3-4-3 que impuso Hong Myung-bo y le dio buenos réditos.

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