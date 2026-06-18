Alineaciones confirmadas México vs Corea del Sur por el Mundial 2026: cambios de último momento, lesiones y táctica

Las selecciones de México y Corea del Sur disputan su segundo partido en el Mundial 2026. HOY jueves 18 de junio, en el Estadio Akron, se ven las caras ambos combinados nacionales, que ganaron en su presentación en el torneo. Por lo tanto, el ganador de este encuentro clasificará a los 16avos de final. Ante esto, Javier Aguirre y Hong Myung-bo ponen lo mejor en campo.
La Selección Mexicana tuvo un buen estreno donde venció 2-0 a Sudáfrica en el Azteca. La superioridad del ‘Tri’ fue más que evidente, pero sólo pudo anotar dos tantos ante el humilde seleccionado africano. Ahora, va por un triunfo ante otro combinado que debutó de buena forma en la Copa del Mundo.
Este es el caso de la Selección de Corea del Sur. Sorprendió en el debut ante República Checa al vencer por 2-1, precisamente, en el Estadio Akron de Guadalajara. Por lo cual, se juega la clasificación ante el combinado local en un partidazo.
Alineaciones confirmadas para México vs Corea del Sur
MÉXICO
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- Edson Álvarez
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Luis Romo
- Erik Lira
- Brian Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- DT: Javier Aguirre
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COREA DEL SUR
- Kim Seung-Gyu
- Lee Han-beom
- Kim Min-Jae
- Lee Gi-hyuk
- Seol Young-woo
- Hwang In-beom
- Paik Seung-Ho
- Kim Moon-hwan
- Lee Kang-in
- Lee Jae-Sung
- Son Heung-Min
- DT: Hong Myung-bo
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Análisis táctico y cambios para México vs Corea del Sur
En la Selección Mexicana, hay algunos cambios con respecto al debut ante Sudáfrica. Es que, con la expulsión de César Montes, Javier Aguirre sí o sí debe poner un reemplazo. Edson Álvarez va a la zaga central para ‘El Tri’.
En tanto, hay otras dos modificaciones: ingresa Luis Romo por Álvaro Fidalgo y Jorge Sánchez también se mete en el once por Israel Reyes. Los dos ingresos se deben a decisión tácticas de Javier Aguirre.
Por el lado de Corea del Sur, se mete al once Kim Moon-hwan a uno de los laterales por Lee Tae-seok, con respecto al triunfo ante República Checa. Se sostiene el sistema de 3-4-3 que impuso Hong Myung-bo y le dio buenos réditos.
DATOS CLAVE
- El Estadio Akron recibe el partido entre México y Corea del Sur el 18 de junio.
- El director técnico de México, Javier Aguirre, reemplaza al expulsado César Montes con Edson Álvarez.
- Corea del Sur mantiene su sistema táctico 3-4-3 tras vencer 2-1 a República Checa.