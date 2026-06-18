▶️ VER GRATIS y EN VIVO México vs. Corea del Sur HOY por el Mundial 2026: canales en directo y streaming online

Partido de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026 ver EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE vía streaming y gratis HOY.

La transmisión del partido entre México vs. Corea del Sur se podrá seguir EN DIRECTO por DirecTV Sports (DSports), Disney+ y América Televisión, mientras que los aficionados también tendrán la opción de verlo ONLINE vía streaming por DGO, Disney+ y América tvGO desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV. La expectativa es enorme tanto en México como en Corea del Sur por la importancia de los puntos en juego por el pase a dieciseisavos del Mundial 2026.

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México llega con la confianza de haber iniciado el torneo con una victoria y sabe que un nuevo triunfo lo dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Además, contará con el respaldo de miles de aficionados que convertirán el recinto tapatío en una auténtica fortaleza.

Por su parte, Corea del Sur afronta un compromiso de máxima exigencia. El conjunto asiático necesita sumar para mantenerse en la pelea dentro de un grupo que comenzó con mucha intensidad y donde cada punto puede marcar la diferencia en la clasificación final.

La expectativa es enorme por ver nuevamente en acción a las principales figuras de ambas selecciones en uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Raúl Jiménez, delantero de México en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Qué canal transmite México vs. Corea del Sur EN VIVO y ONLINE

El partido entre México y Corea del Sur se jugará desde las 7:00 PM de México, 8:00 PM de Perú y 9:00 PM de Estados Unidos. La transmisión EN VIVO estará disponible en México por Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX, además de señales de paga como DirecTV Sports, DSports, DAZN y Paramount+.

En Perú, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante DirecTV Sports, DSports, DGO, América Televisión, América tvGO, Disney+ y Paramount+. Mientras tanto, en Estados Unidos el compromiso será transmitido por FOX, Telemundo, Universo y fuboTV, tanto por televisión como a través de sus respectivas plataformas digitales y aplicaciones oficiales de streaming.

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Lee Kang-In, el volante de Corea del Sur en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alineaciones oficiales de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Luis Romo; Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Kim Moon-hwan, Seol Young-woo; Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Lee Gi-hyuk; Heung-min Son.

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Datos claves

México y Corea del Sur juegan hoy, jueves 18 de junio, por el Mundial 2026.

El partido de la segunda fecha del Grupo A se disputará en el Estadio Guadalajara.

El canal América Televisión transmitirá en vivo el encuentro para el territorio de Perú.