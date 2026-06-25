Túnez vs. Países Bajos EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

El elenco africano y los europeos se miden por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Este jueves, Túnez se mide ante Países Bajos por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en un duelo clave para definir cómo se da la clasificación a los 16avos de final. El partido que se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas, cuenta con la transmisión de TV Pública, Paramount+ y DSports. Además, está el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Túnez – Países Bajos

La tabla de posiciones del grupo

Quién es la árbitra de Túnez – Países Bajos

Árbitra: Katia García (México)

Katia García (México) Asistente 1: Sandra Ramírez (México)

Sandra Ramírez (México) Asistente 2: Jose Enrique Naranjo (España)

Jose Enrique Naranjo (España) 4to árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay) 5to árbitro: Milciades Saldívar (Paraguay)

Milciades Saldívar (Paraguay) VAR: Erick Miranda (México)

Erick Miranda (México) AVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes)

Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes) SVAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)