Alineaciones confirmadas para Argentina vs. Austria: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

Hoy por el Mundial 2026 juega Argentina vs. Austria. Acá sabrás cómo saldrán a competir ambos países. Las alineaciones confirmadas del duelo.

La selección argentina busca asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Austria. Lionel Scaloni y Ralf Rangnick preparan modificaciones estratégicas importantes en sus alineaciones titulares para este choque crucial del Grupo J.

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Las alineaciones de Argentina y Austria

Argentina mantendrá su base sólida con un esquema táctico flexible que varía entre el 4-4-2 y el 4-3-3.

XI ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Lionel Messi.

Argentina forma de esta manera contra Austria. (Foto: X).

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Austria plantará cara con un sistema 4-2-3-1 altamente físico y enfocado en la presión en campo rival.

XI AUSTRIA: A.Schlager; Posch, Danso, Alaba; Laimer, Seiwald, X.Schlager, Sabitzer, Schmid; Wanner, Gregoritsch.

Los cambios tácticos de Lionel Scaloni

El cuerpo técnico argentino analiza dos variantes clave en el once inicial respecto al debut frente a Argelia. La principal duda pasa por el lateral izquierdo, donde Facundo Medina pelea el puesto para ofrecer mayor balance defensivo ante las transiciones austriacas.

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En el ataque, la movilidad de Julián Álvarez se perfila como la opción ideal para desgastar a los centrales rivales mediante la presión alta. Sin embargo, la capacidad goleadora de Lautaro Martínez se mantiene como una alternativa de peso para el área.

Lionel Scaloni liderará a la Argentina contra Austria. (Foto: X).

La estrategia y ajustes de Ralf Rangnick

Austria llega con la firme intención de arrebatarle la posesión a Argentina utilizando un bloque de presión extremadamente alto. El entrenador Ralf Rangnick busca asfixiar la salida de Enzo Fernández y obligar a la defensa albiceleste a dividir el balón desde el fondo.

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El cambio táctico más relevante es la inclusión de Carney Chukwuemeka en la zona de gestación media, buscando romper líneas con potencia física. Además, la presencia de Marko Arnautović como faro ofensivo intentará fijar a los centrales argentinos y liberar espacio para las llegadas de Marcel Sabitzer.

Jugadores clave del Argentina vs. Austria

Lionel Messi será el eje absoluto del ataque albiceleste, buscando asociarse con Alexis Mac Allister para romper el bloque defensivo rival. El astro argentino intentará aprovechar los espacios que se generen a las espaldas de los mediocampistas de contención europeos.

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David Alaba, el experimentado capitán de Austria, tendrá la misión de liderar la resistencia defensiva y coordinar las coberturas ante las diagonales argentinas. Su excelente pegada y visión de juego también serán la primera vía de salida limpia para su selección.

DATOS CLAVE