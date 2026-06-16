Alineaciones confirmadas para Austria vs Jordania en el Mundial 2026: titulares y análisis táctico

Las selecciones de Austria y Jordania debutan hoy martes 16 de junio por el Grupo J del Mundial 2026. El partido se juega en el Levi’s Stadium de San Francisco, luego del partido entre Argentina y Argelia. Los entrenadores Ralf Rangnick y Jamal Sellami tienen todo listo para el estreno.
Austria logró su lugar en la Copa del Mundo tras terminar en el primer lugar del Grupo H de las Eliminatorias UEFA donde superó a selecciones como Bosnia y Herzegovina (se clasificó vía repechaje), Rumania, Chipre y San Marino. En la previa al certamen, sólo jugó un partido amistoso, que fue con victoria 1-0 ante Túnez.
Jordania, por su parte, se clasificó tras quedar en la segunda ubicación del Grupo B de la Tercera Ronda de las Eliminatorias AFC. En la previa a este Mundial, no tuvo buenos resultados en sus amistosos. Es que perdió 4-1 ante Suiza y 2-0 ante Colombia.
Austria y la debutante Jordania cierran la jornada en San Francisco. ✅#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 17, 2026
Las alineaciones para Austria vs Jordania
AUSTRIA
- Alexander Schlager
- Stefan Posch
- Philipp Lienhart
- David Alaba
- Phillipp Mwene
- Nicolas Seiwald
- Xaver Schlager
- Konrad Laimer
- Romano Schmid
- Marcel Sabitzer
- Sasa Kalajdzic
- DT: Ralf Rangnick
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JORDANIA
- Yazeed Abulaila
- Ehsan Haddad
- Abdallah Nasib
- Yazan Al Arab
- Mohammad Abualnadi
- Mohannad Abu Taha
- Mousa Tamari
- Nizar Al Rashdan
- Noor Al Rawabdeh
- Odeh Fakhoury
- Ali Olwan
- DT: Jamal Sellami
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Análisis táctico de Austria vs Jordania
Austria y Jordania son dos selecciones que conocen muy bien su libreto de juego. No ofrecen demasiadas sorpresas respecto a lo que han sido sus partidos anteriores, más allá de algún cambio de último momento.
En este sentido, Ralf Rangnick sorprende con algunas inclusiones en el once titular como, por ejemplo, Sasa Kalajdzic y Romano Schmid en la parte de ataque. Patrick Wimmer y Marko Arnautovic esperarán su oportunidad en el banco. Los austríacos van con su clásico 3-4-2-1 para este partido.
Por su parte, los jordanos apelarán a buen bloque defensivo para salir rápido de contragolpe. Su máxima figura Mousa Tamari va desde el arranque y buscará abastecer al único delantero en ataque, que será Ali Olwan.
DATOS CLAVES
- Martes 16 de junio debutan Austria y Jordania en el Grupo J.
- Levi’s Stadium de San Francisco albergará este partido del mundial.
- Ralf Rangnick y Jamal Sellami son los entrenadores de ambos equipos.