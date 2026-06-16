Alineaciones confirmadas para Austria vs Jordania en el Mundial 2026: titulares y análisis táctico

Austria y Jordania debutan en el Mundial 2026 y van con lo mejor a disposición. Conoce los titulares elegidos por Ralf Rangnick y Jamal Sellami.

Las selecciones de Austria y Jordania debutan hoy martes 16 de junio por el Grupo J del Mundial 2026. El partido se juega en el Levi’s Stadium de San Francisco, luego del partido entre Argentina y Argelia. Los entrenadores Ralf Rangnick y Jamal Sellami tienen todo listo para el estreno.

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Austria logró su lugar en la Copa del Mundo tras terminar en el primer lugar del Grupo H de las Eliminatorias UEFA donde superó a selecciones como Bosnia y Herzegovina (se clasificó vía repechaje), Rumania, Chipre y San Marino. En la previa al certamen, sólo jugó un partido amistoso, que fue con victoria 1-0 ante Túnez.

Jordania, por su parte, se clasificó tras quedar en la segunda ubicación del Grupo B de la Tercera Ronda de las Eliminatorias AFC. En la previa a este Mundial, no tuvo buenos resultados en sus amistosos. Es que perdió 4-1 ante Suiza y 2-0 ante Colombia.

Austria y la debutante Jordania cierran la jornada en San Francisco. ✅#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 17, 2026

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Las alineaciones para Austria vs Jordania

AUSTRIA

Alexander Schlager

Stefan Posch

Philipp Lienhart

David Alaba

Phillipp Mwene

Nicolas Seiwald

Xaver Schlager

Konrad Laimer

Romano Schmid

Marcel Sabitzer

Sasa Kalajdzic

DT: Ralf Rangnick

JORDANIA

Yazeed Abulaila

Ehsan Haddad

Abdallah Nasib

Yazan Al Arab

Mohammad Abualnadi

Mohannad Abu Taha

Mousa Tamari

Nizar Al Rashdan

Noor Al Rawabdeh

Odeh Fakhoury

Ali Olwan

DT: Jamal Sellami

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Análisis táctico de Austria vs Jordania

Austria y Jordania son dos selecciones que conocen muy bien su libreto de juego. No ofrecen demasiadas sorpresas respecto a lo que han sido sus partidos anteriores, más allá de algún cambio de último momento.

En este sentido, Ralf Rangnick sorprende con algunas inclusiones en el once titular como, por ejemplo, Sasa Kalajdzic y Romano Schmid en la parte de ataque. Patrick Wimmer y Marko Arnautovic esperarán su oportunidad en el banco. Los austríacos van con su clásico 3-4-2-1 para este partido.

Por su parte, los jordanos apelarán a buen bloque defensivo para salir rápido de contragolpe. Su máxima figura Mousa Tamari va desde el arranque y buscará abastecer al único delantero en ataque, que será Ali Olwan.

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