El potente castigo de Pablo Guede para Kevin Quevedo después de borrarlo en Alianza Lima

Pablo Guede separó a Kevin Quevedo, y la manera de hacerlo se conoció. Este es el castigo del entrenador de Alianza Lima, hacia el delantero.

La tensión en Alianza Lima llegó a su punto más alto tras el ajustado triunfo por 1-0 sobre UTC de Cajamarca en Matute. En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el director técnico Pablo Guede fue tajante al confirmar que Kevin Quevedo no volverá a ser considerado en el primer equipo durante el Torneo Clausura.

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El estratega argentino prefirió no profundizar en los detalles íntimos frente a las cámaras, pero dejó clara su postura inflexible. “Las razones se las dije al jugador en la cara. Ahí queda. No cuento con él”, declaró el entrenador para sentenciar el futuro del atacante en la institución blanquiazul.

Pablo Guede respaldado por la dirección deportiva de Alianza Lima. (Foto: X).

La triste escena de Kevin Quevedo marginado

Sin embargo, el verdadero impacto de las palabras del DT se evidenció minutos después sobre el césped del Estadio Alejandro Villanueva. Mientras los futbolistas suplentes que no sumaron minutos ante el cuadro cajamarquino realizaban trabajos dinámicos en grupo reducido bajo las órdenes del comando técnico, Quevedo quedó completamente aislado.

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El atacante estuvo al otro lado de la cancha realizando pasadas físicas en soledad, alejado por completo de la dinámica de sus compañeros. Esa desgarradora e impactante escena en la banda opuesta graficó de manera cruda el potente castigo impuesto por el estratega hacia el futbolista.

Antecedentes, falta de minutos y un contrato vigente

El distanciamiento entre ambas partes no surgió de la noche a la mañana, sino que se originó a partir de un acto de indisciplina. Un episodio de impuntualidad tras la visita del plantel a Sullana provocó que el estratega tomara la drástica decisión de separarlo de los trabajos colectivos.

El atacante victoriano no disputa un partido oficial desde el pasado 9 de mayo, cuando se enfrentó a Sporting Cristal en la etapa final del Torneo Apertura. Pese a que mantiene un contrato firmado con Alianza Lima con vigencia hasta finales de 2027, su presencia dentro del esquema táctico quedó reducida a cero.

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El incierto futuro de Kevin Quevedo en el mercado de pases

Esta contundente marginación física en Matute aceleró las gestiones de la directiva blanquiazul para resolver de inmediato la situación contractual del jugador. La dirigencia y el entorno del extremo evalúan las vías más viables para concretar su salida definitiva antes del cierre de pases.

Entre las alternativas sobre la mesa figura la opción de firmar una rescisión de mutuo acuerdo o pactar una cesión a préstamo a un club del exterior. Sin espacio bajo el mando de Pablo Guede, el atacante busca un nuevo destino donde pueda recuperar el ritmo futbolístico perdido.

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