Austria vs. Jordania juegan en vivo y en directo en Santa Clara por el Mundial 2026 HOY y acá te mostramos todos los canales.

La actividad del Mundial 2026 continúa este martes 16 de junio con el enfrentamiento entre Austria y Jordania, un partido que puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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El compromiso se disputará en el Levi’s Stadium, recinto conocido durante el torneo como Estadio Bahía de San Francisco. Ubicado en la ciudad de Santa Clara, será el escenario donde ambas selecciones buscarán comenzar con el pie derecho su participación mundialista.

Austria llega con la intención de confirmar su favoritismo sobre el papel y aprovechar la experiencia de varios futbolistas que militan en las principales ligas europeas. Por su parte, Jordania intentará dar una de las sorpresas del torneo y sumar puntos que podrían resultar decisivos para luchar por la clasificación a la siguiente ronda.

La expectativa crece entre los aficionados que buscan seguir el encuentro entre Austria vs. Jordania en televisión, internet y aplicaciones móviles, especialmente por tratarse de uno de los partidos que cerrará la jornada mundialista de este martes.

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David Alaba es una de las piezas principales de Austria ante Jordania por el Mundial 2026. (Foto: X)

Dónde ver Austria vs. Jordania EN VIVO por TV y streaming

El partido entre Austria y Jordania será transmitido en Sudamérica a través de Disney+ Premium, DSports, DGO y Paramount+ tanto en televisión como por streaming. En México podrá verse mediante ViX, mientras que en España estará disponible por DAZN y Movistar+. Para Estados Unidos, las señales confirmadas son FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Los horarios oficiales del encuentro son los siguientes: 10:00 PM en México, 11:00 PM en Perú, 1:00 AM del miércoles 17 de junio en Argentina, 6:00 AM del miércoles 17 de junio en España, 6:00 AM del miércoles 17 de junio en Austria y 7:00 AM del miércoles 17 de junio en Jordania. El duelo promete emociones en un grupo donde cada punto puede marcar la diferencia en la carrera hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Mousa Al Tamari con la Selección de Jordania antes de enfrentar a Austria por el Mundial 2026. (Foto: X)

Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Probables alineaciones Austria vs. Jordania

Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Tamari, Mahmoud Mardi, Mohammad Abu Zraiq.

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Datos claves

Austria y Jordania se enfrentan este martes 16 de junio por el Mundial 2026.

El partido de la fase de grupos se disputará en el Levi’s Stadium.

El canal DSports y la plataforma DGO transmitirán el compromiso en vivo para Sudamérica.